Trento Villeurbanne/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Trento Villeurbanne, Eurocup (Foto LaPresse)

Trento Asvel Villeurbanne, alle ore 20:45 di mercoledì 11 ottobre, rappresenta la partita che per le due squadre apre la Eurocup 2017-2018. La competizione internazionale di basket vede l’Aquila e l’Asvel inserite nel girone D: insieme a loro ci sono Ulm, Bursa, Gran Canaria e Zenit San Pietroburgo. Delle sei rappresentanti, quattro accedono al turno seguente che sarà di fatto la Top 16; ci sono dunque margini per qualificarsi, ma Trento dovrà partire bene e non fallire questo esordio casalingo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trento Villeurbanne non sarà trasmessa in diretta tv, e per questa partita di Eurocup non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, potete consultare il sito ufficiale www.eurocupbasketball.com senza dimenticarsi dell’account Twitter dell’Aquila, che trovate all’indirizzo ©AquilaBasketTN.

QUI TRENTO

La stagione dell’Aquila è ripartita con la conferma del gruppo che ha raggiunto la finale scudetto: pochissimi cambi nel roster come era giusto che fosse, visto che la stagione è stata trionfale e ha portato Trento dove pochi pensavano potesse arrivare. Dunque sono rimasti Dominique Sutton e Toto Forray, Joao Gomes e Shavon Shields oltre a Diego Flaccadori e Filippo Baldi Rossi; interessanti le addizioni di Chane Behanan (già ottimamente inserito), Jorge Gutierrez e Ojars Silins. La prima di campionato ha visto la squadra rimontare 18 punti di svantaggio alla Virtus Bologna con tanto di vittoria casalinga, poi è arrivato il ko di Venezia nella riedizione della serie finale. Trento ha sempre segnato 78 punti ma, per contro, ne ha incassati almeno 74 in ognuna delle due partite; un avvio interessante per una squadra che ormai non si può più nascondere e che, dopo aver fatto benissimo anche in Europa, è attesa alla conferma come una delle realtà più fulgide in un panorama italiano in costante rivoluzione.

QUI ASVEL

Villeurbanne è una delle società più storiche nel panorama del basket francese: in bacheca ha la bellezza di 18 campionati e 8 coppe, avendo festeggiato il titolo nel 2016 per l’ultima volta. Una squadra che però in Europa non è mai riuscita a imporsi: spicca una finale in Coppa delle Coppe persa contro Pesaro (era il 1983), poi tante partecipazioni anche facendo bene, ma senza mai arrivare in fondo. Agli ordini di J. D. Jackson, tutta una carriera a Le Mans prima di arrivare qui, l’Asvel si affida a un gruppo fortemente influenzato dalla presenza degli americani: su tutti AJ Slaughter (che però è cittadino polacco) che in passato ha giocato nel Panathinaikos (e si era visto a Biella sei anni fa) e David Lighty, passato da Sassari nell’ultimo campionato (in passato a Cantù e Cremona) e tornato all’Asvel dove aveva già giocato due anni. Il campionato è iniziato bene: tre vittorie per aprire la stagione prima di cadere sul campo del Monaco.

© Riproduzione Riservata.