Video/ Brasile Cile (3-0): highlights e gol della partita. La prova di Neymar (qualificazioni mondiali 2018)

Video Brasile Cile (LaPresse)

Il Brasile batte il Cile per tre a zero, confermandosi la prima forza calcistica del Sud America. Ennesima prestazione importante della Selecao, che da quando ha accolto Tite sulla propria panchina ha vinto dieci partite con due soli pareggi, tra l’altro arrivati a qualificazione ai Mondiali già ottenuta. Ieri la Roja sperava in uno sconto dei verdeoro ma così non è stato, e Vidal & Company hanno chiuso il loro ciclo, costretti a vedere il campionato di calcio in Russia davanti alla tv. Le reti della Selecao portano la firma di Paulinho e Gabriel Jesus (doppietta per lui). Stranamente non è invece finito sul tabellino dei marcatori Neymar, che però ha regalato l’assist del duo a zero al compagno di squadra. Una prova non esagerata quella del giovane talento di proprietà del Paris Saint Germain, sostituito da Willian nel corso del match. Per vedere comunque la prestazione di O Ney ai raggi-x, eccovi un bel video dedicato solo a lui: cliccate qui e buona visione.

VIDEO BRASILE-CILE: GOL E HIGHLIGHTS

Il Brasile vince 3-0 a San Paolo negando al Cile il pass per i Mondiali. Dopo un primo tempo equilibrato i verde-oro trovano il vantaggio al 55esimo con Paulinho. Dopo neanche 2 minuti Gabriel Jesus firma il raddoppio. Gli ospiti si riversano in avanti cercando invano il gol che permetterebbe loro di disputare i play-off contro la Nuova Zelanda. Al 93esimo Bravo va a saltare in area per il corner ma lascia la porta sguarnita. Il Brasile ne approfitta e trova il tris ancora con Jesus. Brasile primo con 41 punti, Cile sesto a quota 26. Brasile in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Ederson, in difesa Dani Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Sandro. Paulinho, Casemiro e Renato Augusto in mezzo al campo mentre in attacco troviamo Coutinho poco dietro Neymar e Gabriel Jesus. Il Cile risponde con il 4-3-1-2. In porta Bravo, difesa formata da Isla, Medel, Jara e Beausejour. A centrocampo spazio a Fuenzalida, Hernandez e Aranguiz. In attacco Valdivia in supporto della coppia Sanchez-Vargas.

PRIMO TEMPO

Il Brasile prova subito a distendersi. Cross al centro per Gabriel Jesus ma Bravo esce e anticipa. Al settimo minuto i verde-oro si ripresentano in zona offensiva. Neymar batte un angolo ma la difesa cilena mette fuori di testa. Al limite c'è però Renato Augusto, che tenta un destro a giro sul palo lontano. Palla fuori di poco. I brasiliani fanno la partita. Palla in profondità per Gabriel Jesus, che si ritrova subito Bravo addosso ed è costretto ad allargarsi troppo. L'azione sfuma. Al 16esimo minuto di gioco il Brasile va a un passo dal gol. Brutto pallone perso a centrocampo dal Cile. Filtrante per Gabriel Jesus, che prende posizione e va via palla al piede. Appoggio laterale a Neymar, che da posizione favorevole colpisce Bravo, abile nell'uscita. Sempre Brasile in avanti. Neymar chiede palla nello spazio e la ottiene. Medel non si fa ingannare chiudendo l'asso del PSG prima che possa concludere. Squillo del Cile al 21esimo. Uno-due tra Sanchez e Beausejour, con la sovrapposizione di quest'ultimo. Cross dal fondo del terzino cileno, ma Miranda interviene liberando l'area. Poco dopo Marquinhos rilancia verso Gabriel Jesus, che rifila un colpo al volto a Medel. Resta stordito l'ex Inter, ma nulla di grave. Il Brasile ci riprova. Paulinho allarga verso Coutinho, che mette un cross morbido per Gabriel Jesus. Isla però segue il movimento del brasiliano e lo anticipa. Neymar nuovamente vicino al gol. Gabriel Jesus appoggia sui trenta metri all'ex Barça. Paulinho gli porta via un uomo e tanto basta a O'Ney per decidere di calciare. La sfera finisce alta sopra la traversa. Poco dopo Bravo sbaglia il rinvio e la palla schizza vero Coutinho. Ci prova da centrocampo l'ex Inter, che però non trova la porta. Qualche istante dopo Dani Alves serve in profondità Gabriel Jesus. Beausejour interviene con decisione e tocca il pallone, ma poi resta a terra. Si ferma il gioco. Al 39esimo i padroni di casa sfiorano la rete. Renato Augusto va via bene ad Hernandez sulla destra. Cross morbido per Gabriel Jesus, che stacca bene ma non dà angolo al colpo di testa. Blocca in due tempi Bravo. Coutinho entra in maniera dura su Sanchez e si becca la prima ammonizione della partita. Nel finale di primo tempo Neymar si becca un cartellino giallo. Il brasiliano viene sanzionato per aver colpito con il gomito un avversario.

SECONDO TEMPO

Sostituzione all'intervallo per il Cile: fuori Aranguiz, dentro Pulgar. Gli ospiti provano subito a distendersi. Jara cerca Valdivia in verticale ma il numero 10 non riesce a controllare il pallone. Replica subito il Brasile. Casemiro appoggia per Neymar sui venticinque metri. Il brasiliano strappa su Pulgar, che è costretto a stenderlo. Punizione interessante per il Brasile. Alla battuta va lo stesso Netmar che calcia direttamente in porta. Il tentativo è debole, blocca senza problemi Bravo. Sanchez intanto viene ammonito per un brutto fallo a centrocampo su Casemiro. Il giocatore dell'Arsenal era diffidato. Al 55esimo i padroni di casa passano in vantaggio. Dani Alves batte una punizione da trentacinque metri calciando direttamente in porta, di potenza. Bravo non interviene bene, non tiene la palla e serve di fatto Paulinho, che da due passi non sbaglia il tap-in. Il Cile accusa il contraccolpo psicologico per il gol subito e il Brasile ne approfitta. Coutinho riparte in contropiede e disegna un arcobaleno perfetto per Neymar. Il controllo è di gran classe, l'appoggio per Gabriel Jesus è intelligente. A tu per tu con Bravo, l'attaccante del City spinge in rete firmando il raddoppio. Il Cile prova a risollevarsi. Sugli sviluppi di un corner la palla schizza addosso a Medel che da due passi prova a deviare verso la porta ma spedisce a lato. La partita s'innervosisce parecchio. Scintille in campo tra Hernandez e Paulinho. Interviene l'arbitro per sedare gli animi. Sostituzione per il Cile: fuori Fuenzalida, dentro Puch. Il neo-entrato si mette subito in mostra ma in negativo. Brutto fallo su Neymar. L'arbitro lo grazia. Poco dopo Coutinho si prende gioco della difesa del Cile. Isla lo stende nei pressi della lunetta guadagnandosi una meritata ammonizione. Anche lui era diffidato. Da calcio piazzato ci prova Neymar che alza troppo il mirino mandando la sfera alta sopra la traversa. Al 72esimo Brasile ancora vicino al tris. Coutinho pesca Neymar in area. Il numero 10 si allarga e conclude di mancino colpendo la parte esterna della rete. Sostituzione per il Cile: Paredes entra al posto di Hernandez. Valdivia batte un piazzato e pesca Medel in area. L'ex Inter colpisce di testa, ma manda di poco alto sopra la traversa. Sostituzione per il Brasile: fuori Renato Augusto, dentro Fernandinho. Il Brasile prova a gestire mentre dagli altri campi non arrivano buone notizie per il Cile. Palla in profondità per Gabriel Jesus, beccato però in posizione irregolare. Sostituzione per il Brasile: fuori Neymar, dentro Willian. Tite effettua un altro cambio poco dopo: esce Coutinho ed entra Firmino. Nei minuti finali il Cile, alla disperata ricerca di un gol che potrebbe riaprire il discorso play-off, rischia il tracollo. In contropiede i padroni di casa si distendono velocemente avviando un pericoloso tre contro due. Willian porta palla e con un elegante no-look libera Firmino davanti al portiere. Il fantasista del Liverpool batte a colpo sicuro ma centra in pieno Bravo. Il Cile si riversa in attacco provando al 92esimo a sfruttare un corner. Bravo va a saltare in area e lascia la porta sguarnita. La difesa spazza via e pesca Gabriel Jesus, che porta palla fino dopo la linea di porta e sigla il 3-0.

