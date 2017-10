Video/ Francia Bielorussia (2-1): highlights e gol della partita (qualificazioni mondiali 2018)

Video Francia Bielorussia (LaPresse)

La Francia vince ma solamente di misura e rischiando più del previsto contro la Bielorussia per 2 a 1; dopo le due reti messe a segno da Griezmann e Giroud nella prima mezz'ora, il gol realizzato da Sakora prima della fine del primo del tempo ha condizionato i transalpini che hanno rischiato al 64' e al 93' di esser raggiunti sempre da Sakora che ha sprecato due clamorose occasioni di pareggiare. Inizio a ritmi blandi dell'incontro con i padroni di casa che dominano il gioco e il possesso del pallone ma che faticano a sfondare nell'area avversaria, la prima emozione a sorpresa viene creata dalla Bielorussia da Kovalev che, dopo essersi accentrato saltando Digne, ha tentato un diagonale rasoterra che non è uscito di molto. I "galletti" sfiorano il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo sul quale Varane è stato il più abile a saltare più in alto di tutti, il colpo di testa del difensore da distanza ravvicinata è stato deviato sopra la traversa dall'attento Cernik. Non passano nemmeno due minuti e al 20' sul cross proveniente dalla destra di Coman, Giroud con un imperioso stacco di testa ha colpito in pieno la traversa. La rete è nell'aria ed arriva al 27' quando Matuidi, dopo aver ricevuto palla sulla trequarti, ha servito a Griezmann un perfetto assist che ha permesso all'attaccante dell'Atletico Madrid di presentarsi tutto solo davanti a Cernik che ha superato con un potente diagonale. Il raddoppio è nell'aria ed arriva al 33' quando Griezmann ha recuperato palla sulla trequarti che ha servito in profondità all'accorrente Giroud che ha poi segnato con un potente tiro rasoterra da dentro l'area di rigore. Al 43' è Tolisso a provarci a chiusura di un triangolo di Griezmann con Tolisso il cui tiro a giro dal limite dell'area è stato bloccato senza problemi dall'estremo difensore ospite. Al 43' si affaccia la Bielorussia con Saroka che ha tentato uno stupendo tiro di controbalzo che è uscito sfiorando la traversa. Un minuto dopo al 44' gli ospiti riescono a sorpresa ad accorciare le distanze grazie a Kovalev che, dopo aver sfondato sull'out di destra ha messo al centro un cross rasoterra sul quale Saroka è riuscito a segnare con un preciso tiro scagliato dopo aver anticipato nettamente Varane. E così si è chiuso il primo tempo sul punteggio di 2 a 1, a decidere finora sono le reti messe a segno da Griezmann, Giroud e Saroka nel finale della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta con un'immediata sostituzione decisa da mister Kriushenko che ha mandato in campo Sachyuka al posto di Yanshkevich. Non succede praticamente nulla fino al 61' quando anche mister Deschamps ha deciso di effettuare un cambio inserendo il beniamino di casa Mbappe al posto dell'evanescente Coman. Al 63' i padroni di casa hanno sfiorato la terza marcatura quando su un cross teso di Lemar che Valadzko non ha deviato per pochissimo nella propria porta con un goffo intervento in scivolata che stava per insaccarsi in rete. Sul capovolgimenteo di fronte, al 64' magistrale contropiede della Bielorussia rifinito dall'eccellente Karnitskiy che ha servito su un piatto d'oro a Saroka la possibilità di segnare la personale doppietta che spreca malamente calciando fuori da ottima posizione. Al 69' il neo-entrato Mbappe ha poi sfiorato il gol con un tiro da distanza ravvicinata che Cernik ha bloccato senza troppi problemi. Al 74' ancora Mbappe che riesce a liberarsi sulla destra da dove ha messo al centro un cross che Giroud non è riuscito a deviare reclamando una trattenuta che il direttore di gara non ha però fischiato. Al 76' è ancora la stellina del PSG protagonista con un impressionante serpentina che ha concluso con un "tuffo" effettuato quando Cernik lo ha sfiorato in uscita ma l'arbitro ha correttamente deciso di lasciar proseguire. Nel finale c'è ancora il tempo per due sostituzioni decise da Deschamps che fa uscire Griezmann e Lemar il cui posto è stato rilevato rispettivamente da Sissoko e Payet. Proprio al 93' sul cross di Valadzko, Saroka ha sprecato ancora una volta l'opportunità di pareggiare mettendo fuori da ottima posizione. Il tanto atteso triplice fischio finale ha decretato l'accesso alla fase finale del mondiale di Russia 2018 grazie alla vittoria del girone che la squadra di Deschamps si è un pò complicata nelle ultime partite.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FRANCIA BIELORUSSIA (2-1)

© Riproduzione Riservata.