Video/ Olanda Svezia (2-0): highlights e gol della partita (qualificazioni mondiali 2018)

Olanda Svezia ci ha regalato un monologo “Oranje” e un’ora abbondante di gran calcio, anche se non sono serviti per strappare in extremis il pass per i play-off: è questa la sintesi di Olanda-Svezia, con i padroni di casa che hanno vinto agevolmente contro un avversario che ha puntato solo a non prenderle e non ha quasi mai tirato la testa fuori, nemmeno quando si era capito che la squadra di Advocaat non aveva più le energie per realizzare la goleada necessaria a scavalcare proprio gli scandinavi in classifica. Un dato su tutti: il possesso palla è stato totalmente in mano ai Tulipani (67% a 33%) mentre, tra le altre statistiche elaborate al termine dell’incontro, spicca quella dei tiri totali effettuati (22 a soli 6 a favore dell’Olanda); inoltre c’è sostanziale equilibrio nelle punizioni conquistate (10 per gli svedesi contro le 13 degli avversari), segno che gli ospiti hanno saputo difendersi bene ed effettuare dei piccoli “break” per smorzare la pressione arancione. Infine, è pari il numero di cartellini gialli comminati ad ambo le compagini (un ammonito a testa), mentre è imbarazzante il confronto in merito ai passaggi effettuati, con un 639 a 279 che racconta più di tante parole come all’Amsterdam Arena si sia giocato praticamente a una porta sola.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match che ha segnato la seconda esclusione consecutiva per una Nazionale del blasone dell’Olanda da un grande torneo estivo, il ct Dick Advocaat ha sottolineato la sua amarezza per l’impresa sfiorata, ma elogiando comunque i suoi: “Abbiamo giocato bene contro un avversario che ha pensato solo a difendersi, chiudendo ogni spazio” ha spiegato il selezionatore dei Tulipani, rimarcando come i suoi abbiano chiuso positivamente il girone di qualificazione dopo la vittoria con la Bielorussia: “Purtroppo non è bastato” ha ammesso Advocaat, giustificandosi col fatto che l’Olanda ha perso il biglietto per Russia 2018 nelle prime fasi del girone, quando sulla panchina sedeva Danny Blind. Di tutt’altro umore è apparso in mixed zone invece Jan Andersson: il ct svedese, anche se dispiaciuto di non aver potuto contendere il primo posto alla Francia, ha spiegato che “la Svezia è pronta ad affrontare chiunque ai play-off”. A detta dell’allenatore scandinavo, l’atteggiamento della sua Nazionale, indipendentemente dall’avversario che sarà sorteggiato, non cambierà: ad ogni modo, nella gara con l’Olanda il vantaggio psicologico dei sette gol ha “deconcentrate troppo i giocatori dato che è stata una delle partite più strane a cui abbia mai assistito” ha spiegato Andersson, aggiungendo, per una volta, di essere davvero felice dopo una sconfitta.

