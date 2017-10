Errani Haddad Mai/ Diretta Wta Tianjin 2017, info streaming video e tv: orario e risultato live (tennis)

Diretta Errani Haddad Maia, Wta Tianjin 2017 (Foto LaPresse)

Errani Haddad Maia si gioca giovedì 12 ottobre: i match al torneo Wta Tianjin 2017 iniziano alle ore 6 della mattina italiana e, poichè Sara Errani sarà la seconda a scendere in campo, il suo secondo turno contro Beatriz Haddad Maia sarà indicativamente tra le 7:30 e le 8. Una sfida non immediata per la bolognese, reduce dai due mesi di inattività dovuti alla squalifica per doping; la bolognese ha superato agevolmente i turni di qualificazione e l’esordio nel tabellone principale, ma adesso il livello delle insidie si alza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Errani Haddad Maia non sarà trasmessa in diretta tv: il torneo di Tianjin sarà in onda nel nostro Paese soltanto a partire da venerdì (dunque a partire dai quarti di finale) e sarà disponibile su SuperTennis, la web-tv federale al numero 64 del telecomando (224 del pacchetto Sky) con diretta streaming video aperta a tutti visitando il sito ufficiale www.supertennis.tv.

IL CONTESTO

Sara Errani si presenta alla partita di secondo turno forte di un 6-2 6-1 contro Kateryna Kozlova: la bolognese ha impiegato un po’ per carburare - al di là di quanto dica il risultato - ma poi non ha avuto problemi nel superare un’avversaria che al netto del ranking attuale resta inferiore alla nostra giocatrice. Beatriz Haddad Maia invece ha battuto Donna Vekic in rimonta (6-7 6-4 6-2), impresa non semplice perchè la ventunenne croata in questo momento sta esprimendo forse il miglior tennis della carriera. La brasiliana, numero 85 della classifica mondiale, ha 21 anni ed è mancina, particolare che potrebbe mettere in difficoltà la Errani; la sua carriera è stata costellata di infortuni, tra i quali tre ernie al disco e una caduta in casa che le ha provocato la frattura di tre vertebre.

Processo di crescita inevitabilmente rallentato, ma lo scorso settembre è arrivata in finale a Seul (torneo International) perdendo contro Jelena Ostapenko cui ha strappato il secondo set. Inoltre, per la prima volta in questo 2017 è entrata nel main draw degli Slam, tutti a parte gli Australian Open: ha sempre perso, ma questo dimostra che sta facendo progressi e che potrebbe davvero tenere fede al soprannome di “Sharapova brasiliana” che le hanno affibbiato in patria (più per l’aspetto fisico sinceramente, e a livello tecnico con tutte le differenze del caso).

IL TABELLONE DI TIANJIN 2017

Ovviamente nel tabellone di Tianjin 2017 spicca la presenza di Maria Sharapova: la russa, lei pure ferma per doping (però un anno e mezzo) sta provando a scalare la classifica ma intanto deve accettare di chiedere wild card o passare per le qualificazioni. In questo torneo ha già superato Irina-Camelia Begu e se la vedrà ora con Magda Linette; le altre potenziali minacce sono Yulia Putintseva, che però è in calo rispetto all’inizio dell’anno, e Shuai Peng che è testa di serie numero 3 e gioca in casa.

Già eliminata Petra Kvitova, attenzione alla sfida tra Maria Sakkari (semifinalista a Wuhan) e Christina McHale: non soltanto perchè queste due giocatrici potrebbero arrivare in fondo in un torneo fortemente condizionato dalla presenza di tante giocatrici cinesi, anche e soprattutto perchè la vincente di questo match sarebbe l’avversaria della Errani nei quarti. In semifinale invece la bolognese se la vedrebbe eventualmente con una tra Ying-Ying Duan, Aryna Sabalenka, Su-Wei Hsieh (che ben conosce: per tante volte ci ha giocato contro in doppio) e Lin Zhu. Insomma: tabellone spalancato per la finale, ma il raggiungimento dell’obiettivo è tutt’altro che scontato.

