Fognini Nadal/ Diretta Atp Shanghai 2017: streaming video e tv, orario e risultato live

Fabio Fognini e Rafa Nadal si sfidano allo Shanghai Master 2017 (Foto LaPresse)

Fognini Nadal - non prima delle ore 12 italiane - infiamma gli ottavi del torneo Atp Shanghai 2017: giovedì 12 ottobre si parte come sempre alle ore 7 della mattina italiana (le 13 in Cina) e la sfida tra Fabio Fognini, unico italiano rimasto nel tabellone, e Rafa Nadal è quella che ovviamente ci interessa maggiormente. I due si ritrovano a distanza di cinque mesi: nel secondo turno del Master 1000 di Madrid il match era stato bello e intenso, e Rafa lo aveva portato a casa in tre set con il risultato di 7-6 3-6 6-4. Era finita invece 6-1 7-5, sempre in favore dello spagnolo, la semifinale di Miami di qualche settimana prima; sono due gli incroci in questo 2017.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Il torneo Atp Shanghai 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2 che manderà in onda i match più interessanti della giornata: esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento, potrà essere seguito anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CAMMINO DI FOGNINI E NADAL

In questo Shanghai Master Fognini ha giocato una partita in più: non essendo testa di serie il sanremese è partito dal primo turno, dove ha dovuto faticare per avere ragione di un Fernando Verdasco che gli aveva strappato piuttosto nettamente il primo set. Alla fine è arrivata la vittoria (2-6 6-4 6-2) e l’avanzamento al match successivo, dove invece Fabio ha tirato fuori tutto il suo talento ed è riuscito a superare Lucas Pouille, testa di serie numero 15, con il risultato di 7-6 6-3. Nadal, primo giocatore del seeding, ha saltato il primo turno e dunque ha fatto il suo esordio ieri: contro Jared Donaldson ha avuto bisogno di appena 55 minuti per vincere il match, risultato 6-2 6-1 senza concedere palle break al suo avversario.

I PRECEDENTI

Fognini e Nadal si sono incrociati in 12 occasioni: il bilancio dice 9-3 in favore del maiorchino che ha vinto gli ultimi quattro incroci e non perde dal terzo turno degli Us Open 2015, quando il sanremese aveva inscenato una straordinaria rimonta imponendosi per 3-6 4-6 6-4 6-3 6-4. Era quello un Nadal sotto tono, che stava tornando competitivo ma non lo era ancora ad altissimi livelli; in quel 2015 Fognini lo aveva battuto tre volte in cinque partite, con due vittorie consecutive nella semifinale di Rio de Janeiro (1-6 6-2 7-5) e la finale di Amburgo (7-5 7-5), entrambe sfide giocate sulla terra. Nei Master 1000 il bilancio è invece impietoso ed è un 4-0 a favore di Nadal; il primo incrocio in questa categoria è anche la prima sfida tra i due, a Roma nel 2013 quando Rafa - era il secondo turno - aveva vinto 6-1 6-3. Per la prima volta invece i due si trovano allo Shanghai Master.

LA STORIA

Abbiamo già detto nei giorni scorsi di come Fognini non abbia mai superato il primo turno dello Shanghai Master: lo ha raggiunto per di più soltanto nel 2013, ed era stato eliminato da Novak Djokovic che, come Nadal oggi, era la testa di serie numero 1. Per quanto riguarda lo spagnolo, questo Master 1000 è uno dei tre che non ha mai vinto (gli altri sono Miami e Parigi-Bercy): nel 2009 aveva perso la finale contro Nikolay Davydenko e poi non è più arrivato a disputare per il match per il titolo, fermandosi in semifinale nel 2013 (battuto da Juan Martin Del Potro) e nel 2015 (eliminato da Jo-Wilfried Tsonga). L’anno scorso addirittura Nadal aveva perso all’esordio - dunque al secondo turno - sconfitto 3-6 6-7 da Viktor Troicki.

