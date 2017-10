OPEN D'ITALIA DI GOLF/ Monza, oggi parte la sfida a Francesco Molinari

Parte l'Open d'Italia di Golf

Sarà di nuovo Francesco Molinari l’uomo da battere nell’Open d’Italia di Golf? Sicuramente quello che andrà in scena presso il Golf Club nel parco di Monza sarà l’appuntamento golfistico dell’anno nel nostro paese, considerato l’appuntamento clou per quello che è il Progetto Ryder Cup 2022, che si svolgerà in Italia. L’Open d’Italia di Golf si svolgerà da giovedì 12 ottobre, manifestazione arrivata alla sua edizione numero 74. Tantissimi i campioni che si sfideranno, compresi i sei vincitori di Major Danny Willett, Sergio Garcia, Padraig Harrington, Josè Maria Olazabal, Graeme McDowell e Martin Kaymer. E poi Jon Rahm, forte del quinto posto nel ranking mondiale, e ancora il leader della money lista europea Tommy Fleetwood e ancora Miguel Angel Jimenez, Alex Noren, Lee Westwood, Tyrrell Hatton. Per gli appassionati del grande golf ci sarà davvero di che sognare, ma non va dimenticato come le speranze azzurre sul green di Monza saranno numerose e pronte di nuovo a tenere alta la bandiera tricolore.

LE PAROLE DI SERGIO GARCIA

A partire come detto da Francesco Molinari, che si presenta in questa 74esima edizione dell’Open d’Italia di Golf da detentore del trofeo. Assieme a lui, in gioco altre stelle del gol italiano come Edoardo Molinari, Matteo Manassero e Renato Paratore. Francesco Molinari se la giocherà con tanti mostri sacri del gol mondiale, con Sergio Garcia (che nella giornata di martedì ha svolto un incontro con molti giovani golfisti, sempre nel progetto di promozione del Progetto Ryder Cup 2022, in cui ha riferito le sue prime impressioni in vista della gara: “Sono davvero felice di poter giocare in Italia su un campo così bello. Ci saranno in gara davvero tanti grandi giocatori. Chi temo di più? Difficile fare un nome, ma Jon Rahm ha mostrato un grande golf per tutta la stagione.” Sarà però Francesco Molinari a presentarsi da detentore, ormai grande orgoglio del golf italiano pronto a misurarsi assieme ai suoi compagni di squadra dalla giornata di oggi, quando come proverbialmente si dice i duri inizieranno a giocare.

132 CONCORRENTI IN GARA

E si comincerà con terne che sembrano preludere ad un weekend di grande gol a Monza, con la lista delle partenze che inizia subito col botto, dalle ore 13.15 di oggi a partire dalla Buca 1: giocheranno infatti inseme proprio Jon Rahm, Sergio Garcia e Tommy Fleetwood, che rappresentano i primi tre in classifica della money list del golf europeo. Francesco Molinari inizierà la sua avventura invece dalle ore 8.50, partendo dalla Buca 10 con l’inglese Danny Willet, che cercherà la rivincita proprio contro Molinari dopo aver sofferto in un appassionante confronto nello scorso anno, conclusosi a favore dell’italiano. Molinari dovrà confrontarsi anche con un avversario ostico come Alex Noren, che attualmente occupa la quindicesima posizione del ranking golfistico mondiale. 132 i concorrenti in gara, 18 buche al giorno per 4 giorni (dunque 72 buche complessivi). I primi 65 dopo due giri resteranno da soli in gara, mentre va ricordato che l’Open d’Italia di Golf chiuderà ufficialmente l’Italian Pro Tour 2017.

