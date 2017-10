Piacenza Padova/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Coppa Italia Superlega)

Diretta Piacenza Padova (Twitter ufficiale @volleypiacenza)

Piacenza-Padova, diretta agli arbitri Fabrizio Saltalippi e Mauro Goitre è la partita di volley maschile in programma oggi 12 ottobre 2017 alle ore 20.30 presso il PalaBanca di Piacenza e valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Superlega. A pochi giorni dal via ufficiale della stagione 2017-2018 del massimo campionato di volley, la grande pallavolo italiana e i suoi protagonisti tornano in campo per disputare un nuovo turno di Coppa, quest’anno in una veste tutta nuova. In campo infatti agli ottavi si sfideranno le squadre che hanno chiuso la stagione regolare di campionato A1 nelle posizioni dalla 5^ al 12^ posizione: in campo quindi Padova, che ha chiuso l’anno dodicesima a 22 punti a bilancio e Piacenza, sesta a 40 punti totali a fine anno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per la gioia di tutti gli appassionati la partita di Coppa Italia tra Piacenza e Padova sarà visibile in diretta tv sulla Rai: appuntamento quindi alle ore 20.30 su Raisport+, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Confermata quindi anche la diretta video streaming dell’incontro, disponibile gratuitamente sul portale Raiplay.it.

L’ESTATE DEL PIACENZA

Al suo primo match ufficiale nella stagione 2017-2018, la squadra di Giuliani è pronta a dare fin da subito l’impressione giusta in campo come nei risultati: la stagione estiva di preparazione infatti ha dato ottime risposte allo staff dei lupi, che hanno disputato giusto poche settimane fa alcuni test match di grande valore. Gli ultimi dettagli e accorgimenti del coach Giuliani sono stati brillantemente messi in pratica dai biancorossi a inizio mese in un doppio incontro con Verona, battuta in entrambe le occasioni. Nella sfida di andata infatti la compagine scaligera ha ceduto solo al tie break mentre i lupi, nella partita di ritorno disputata tra le mura di casa, sono riusciti a vincere al quarto set, mettendo in campo una prestazione senza dubbio molto incoraggiante per questo inizio di stagione contro i patavini.

IL PERCORSO DI PADOVA

In terra straniera, i patavini di Valerio Baldovin sono impazienti di continuare il proprio percorso in questa particolare edizione della Coppa Italia: di certo la partenza è stata una delle migliori. Padova infatti ha preso parte anche alla prima fase dei sedicesimi, dove ha agilmente battuto la Castellana Grotte in casa per 3-1. Una buona prova da parte dei padovani che si sono fatti valere contro la formazione neopromossa nel campionato di A1, che sconta naturalmente il passaggio di categoria e a cui servirà ancora del tempo per fare il necessario salto di qualità. Proprio in quell’occasione ai bianconeri non sono mancate freddezza e cinismo, doti che saranno fondamentali nella sfida di oggi contro Piacenza, senza dimenticare che secondo il calendario, in caso di passaggio di turno ad aspettare i ragazzi di Baldovin ci sarebbe la Sir Safety Conad Perugia fresca vincitrice della Supercoppa Italiana contro la Lube Civitanova.

