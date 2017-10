Pronostico Motogp/ Gran Premio del Giappone 2017 Motegi: il punto di Giacomo Agostini (esclusiva)

Pronostico Gp del Giappone: in pista il duello Marquez-Dovizioso (LaPresse)

PRONOSTICO MOTOGP. Si accederà in questo weekend il Gran Premio del Giappone 2017, quartultima prova del mondiale della Motogp, che da tradizione si correrà sulla pista di Motegi. Dopo qualche settimana di pausa tornerà protagonista quindi il duello per il titolo mondiale della classe regina tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso ma i due non saranno i soli protagonisti di questa attesa prova nella terra del Sol Levante. Spazio va certamente dato a Valentino Rossi che dopo il ritorno record a Aragon dopo l’infortunio patito lo scorso 31 agosto, ora si presenterà alla prova di Motegi in forma smagliante, pronto a far da terzo incomodo assieme al compagno di squadra Vinales nella lotta al vertice. Per presentare il Gran Premio del Giappone abbiamo sentito Giacomo Agostini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio del Giappone? Potrebbe essere un Gran Premi ideale per la Ducati, che in questo circuito si trova sempre bene. Dovizioso potrebbe disputare una buona gara. D'altro canto è la pista di casa per Honda, Yamaha e la stessa Suzuki che a Motegi vorranno sicuramente correre al massimo delle loro possibilità!

Valentino Rossi sarà l'arbitro del Mondiale? Non lo so, non credo, penso che lui innanzitutto voglia correre per sé stesso. E' vero che è lontano in classifica da Marquez ma è anche vero che la matematica ancora non lo condanna. Nello sport può capitare di tutto e potrebbe ancora vincere il Mondiale.

Marquez in grande forma, sarà lui il favorito per la conquista del titolo? In effetti Marquez adesso sta andando molto forte, è primo in classifica, ha più chances degli altri piloti di conquistare il titolo.

Come vede Dovizioso a Motegi? Come ho detto prima Dovizioso lo vedo bene, mi sembra in grado di poter fare una grande gara e anche vincere qui a Motegi.

Pensa che Dovizioso stia affrontando un periodo di calo negli ultimi Gran Premi? Ha avuto qualche calo ma può capitare nell'arco di una stagione. Non si può essere sempre al 100%. Penso possa recuperare in futuro.

Vinales cosa potrà fare in Giappone? Vinales è partito forte poi avuto un rendimento normale, non sempre altissimo. Anche lui avrà la possibilità di migliorarsi e dire la sua sul Mondiale.

Quale ruolo potrebbero avere Lorenzo e Pedrosa? Lorenzo sta crescendo, Pedrosa ha tanti alti e bassi, un rendimento altalenante, con giornate in cui è capace di fare di tutto e altre meno buone. Restano entrambi dei grandi piloti capaci di qualsiasi cosa.

Iannone e la Suzuki che finale di stagione potrebbero fare? E' difficile sia per Iannone che per la Suzuki: molto probabilmente la Suzuki dovrà aspettare l'inverno per studiare qualche soluzione per andare meglio nel 2018.

Quale sono le caratteristiche del circuito di Motegi? E' un circuito molto bello, veloce, completo, selettivo, un circuito veramente interessante.

Giappone patria del motociclismo. Bisogna dire che i giapponese hanno portato il business della moto ma non c'è una cultura della moto. Quando correvo io vedevo poche persone in giro con la moto. E' un po' l'aspetto del motociclismo in questa nazione.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.