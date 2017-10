Atp Shanghai 2017/ Diretta Nadal Dimitrov, Federer Gasquet: streaming video e diretta tv, orario (tennis)

Diretta Atp Shanghai 2017: Rafa Nadal trova ancora Grigor Dimitrov (Foto LaPresse)

Quarti di finale al torneo Atp Shanghai 2017: si parte alle ore 7 della mattina italiana e Nadal Dimitrov (non prima delle 8) e Federer Gasquet (non prima delle 14) sono ovviamente i due appuntamenti più interessanti del lotto. Rafa Nadal, numero 1 del ranking Atp e mai vincitore allo Shanghai Master, e Roger Federer, ancora a caccia della vetta in classifica a 36 anni compiuti, marciano spediti verso l’ennesima finale uno contro l’altro: sarebbe già la terza in stagione (2-0 Federer) e un altro grande appuntamento per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori. A provare a impedire questo esito, alcuni protagonisti che vanno onorati: non solo Grigor Dimitrov e Richard Gasquet, anche - soprattutto - Juan Martin Del Potro e Marin Cilic.

NADAL E FEDERER: ALTRA FINALE?

Dicevamo però di Nadal e Federer: entrambi già qualificati alle Atp Finals, spagnolo e svizzero vanno a caccia dell’ennesimo titolo in carriera e in stagione. Il 2017 ci ha riportato indietro di almeno un decennio, prima dell’avvento di Djokovic e Murray e di tutti gli altri: un’epoca in cui Rafa e Roger dominavano ed erano le due facce della stessa medaglia, quella cioè che rappresentava il tennis mondiale. In questa annata hanno due Slam e due Master 1000 a testa; tutti si aspettano che tornino a giocare in finale anche allo Shanghai Master, ma Rafa dovrà penare per aver ragione di un Grigor Dimitrov che, pur avendolo battuto solo una volta su 10 incroci, da qualche tempo lo mette in difficoltà come dimostrato non solo a Pechino la scorsa settimana, ma anche e soprattutto nella semifinale degli Australian Open (6-3 5-7 7-6 6-7 6-4 in favore di Nadal). Federer teoricamente dovrebbe penare meno per superare Richard Gasquet: in carriera il dato è 15-2 in favore dello svizzero - i due non si affrontano da oltre due anni - con il francese (reduce dalla vittoria nel derby contro Gilles Simon) che non batte il Re dall’ottavo di Roma 2011, avendo perso le ultime sette partite.

GLI OUTSIDER

Gli outsider li abbiamo già nominati: Juan Martin Del Potro e Marin Cilic possono rappresentare la finale alternativa qualora dovessero avere la meglio sui big. Il precedente storico ovviamente risale alla finale di Coppa Davis 2016: con le spalle al muro Del Potro, per la prima volta in tutta una carriera, aveva rimontato da 0-2 e vinto il match chiave, quello che aveva consentito all’Argentina di impattare sul 2-2 e consegnare a Delbonis il match point (sfruttato). Delpo è avanti 9-2 e ha vinto gli ultimi sei incroci: Cilic non lo batte dal Canada Open di sei anni fa, ma dal 2013 a oggi si è giocato una sola volta ed è più o meno da allora che l’argentino ha iniziato ad accusare problemi al polso. Del Potro oggi se la vede con Viktor Troicki, che dopo aver fatto fuori Dominic Thiem si è ripetuto con John Isner ed è in grande forma; per Cilic l’avversario è Albert Ramos-Vinolas, appartenente all’ampia pattuglia di spagnoli in grande crescita. I potenziali incroci in semifinale sono Nadal-Cilic e Federer-Del Potro: naturalmente sarebbe di grande suggestione la riedizione del quarto agli Us Open (ma anche finale 2009 a Flushing Meadows e epica semifinale olimpica cinque anni fa).

