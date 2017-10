Consigli Fantacalcio 2017/ Le nostre dritte: Perisic vs Rodriguez, Dybala vs Immobile (8a giornata Serie A)

Ivan Perisic, attaccante Inter - LaPresse

Dopo la pausa per le nazionali di due settimane, torna finalmente la Serie A. A partire da domani sera, con l’anticipo show fra Juventus e Lazio, si terrà l’ottava giornata del campionato, e di conseguenza la nostra redazione è pronta a regalarvi i suoi preziosi consigli per il fantacalcio: andiamo quindi a vedere le dritte su chi schierare in occasione di questo nuovo turno.

CONSIGLI FANTACALCIO 2017 PER L’OTTAVA GIORNATA

Partiamo, come detto sopra, dall’anticipo fra Juventus e Lazio, uno dei tanti big match che si terranno durante questa giornata. Nei bianconeri puntiamo ovviamente su Dybala, attuale capocannoniere della Serie A. Bene anche Matuidi e il gioiello Bentancur, due dei migliori della Signora nelle ultime uscite. Fra le fila laziali, invece, Ciro Immobile è la prima scelta, seguito da Luis Alberto, giocatore quest’ultimo che ha iniziato la nuova stagione in maniera sorprendente. Attenzione infine anche a Milinkovic-Savic, altro giocatore dal bonus facile.

Il posticipo di domani sera delle ore 20:45 sarà la sfida dell’Olimpico di Roma, fra i padroni di casa giallorossi e il Napoli, gara dal sapore di Champions. Incominciamo dai capitolini, scegliendo il leader d’attacco Edin Dzeko. A seguire, Aleksandar Kolarov, molto prezioso nelle scorse sette partite, e Radja Nainggolan. Nel Napoli, invece, si comincia con Dries Mertens, seguito da Insigne e Callejon, quelli che sono stati ribattezzati i Tre Tenori. Molto bene anche i due terzini, Ghoulam da una parte e Hysaj dall’altra.

La domenica dell’ottava giornata di Serie A inizierà con l’anticipo delle 12:30 fra la Fiorentina e l’Udinese, in programma al Franchi. Per i padroni di casa della Viola, molto interessanti le candidatre dei due figli d’arte, Federico Chiesa e Simone Junior. Attenzione anche al centrocampista Badelj, positivo nelle scorse giornate. Nell’Udinese, invece, puntiamo sui due attaccanti esterni De Paul e Lasagna, nonché sul giovane centrocampista Jankto.

Proseguiamo con la partita delle ore 15:00 del Dall’Ara, quella fra Bologna e Spal. Per i felsinei la prima scelta è sempre la stessa, e ricade ovviamente sul gioiello d’attacco, Verdi, fresco di convocazione nella nazionale maggiore. Molto bene anche i due colleghi di reparto, Palacio e Petkovic, nonché il centrocampista Donsah. Nella Spal, invece, proseguiamo a puntare su Lazzari, l’uomo di spicco dei ferraresi, e bene anche l’attaccante Antenucci, che scenderà in campo dal primo minuto al fianco di Paloschi.

Il Cagliari ospiterà in casa il Genoa dalle ore 15:00, una gara delicata vista la posizione di classifica occupata dalle due formazioni. Per la squadra allenata da Rastelli le nostre scelte sono le solite di ogni weekend: si comincia con il gioiello di centrocampo Barella, e si chiude con il numero 10 della formazione rossoblu, Joao Pedro. Per la squadra del Grifone, invece, attenzione al difensore centrale Zukanovic, fra i migliori dei suoi, nonché all’esperienza del nazionale macedone Goran Pandev.

Proseguiamo con Crotone-Torino, sfida di domenica pomeriggio delle ore 15:00. Partiamo dai padroni di casa calabresi, e cominciamo con il giovane centrocampista Mandragora, senza dubbio il migliore in questo inizio di stagione dei rossoblu. Attenzione anche alla sorpresa Simy, attaccante nigeriano che sta trovando un posto fra i titolari. Fra le fila del Toro, invece, out Belotti per infortuno, puntiamo su Adem Ljajic e Iago Falque, con l’aggiunta di Baselli. Bene anche il difensore centrale N’Koulou.

La Sampdoria ospiterà al Marassi l’Atalanta dalle 15:00 di domenica pomeriggio. Inizio di stagione sorprendente quello dei blucerchiati, grazie ad una serie di prestazioni ad alto livello di alcuni giocatori. Positivo infatti il cammino sin qui di Torreira, ma anche di Gaston Ramirez, Quagliarella e Zapata, e se vi dovesse servire un difensore, Strinic è un elemento affidabile. Nell’Atalanta, invece, Petagna e il Papu Gomez sono le due solite certezze, ma attenzione anche a Cristante, in gol nella recente sfida con la Juve, e fresco di chiamata di Ventura.

Alle ore 15:00 di domenica, al Mapei Stadium, il Sassuolo ospiterà il Chievo. Fra le fila neroverdi scegliamo Alessandro Matri, rinato in Emilia, ma anche il giovane centrocampista Sensi, e un altro talento come Adjapong. Nel Chievo, invece, la prima scelta ricade sempre su Birsa, uomo di spicco dei clivensi, con l’aggiunta degli altri due attaccanti gialloblu, leggasi Inglese da una parte e Castro dall’altra.

La domenica dell’ottava giornata di Serie A si chiuderà in bellezza, con il posticipo fra l’Inter e il Milan, il derby di Milano. Una sfida che nasconde ovviamente svariate incognite, ma qualche certezza c’è, a cominciare dal capitano interista Mauro Icardi, con l’aggiunta dell’esterno d’attacco Ivan Perisic, due che stanno regalando grandi gioie ai fantallenatori. Bene anche Skriniar, ormai una sicurezza della difesa nerazzurra. Nei rossoneri, invece, puntiamo su Ricardo Rodriguez e Kalinic, ma confidiamo anche in una prestazione importante di Biglia.

Chiudiamo i consigli fantacalcio per l’ottava giornata di Serie A con il posticipo di lunedì sera fra l’Hellas di Verona e il Benevento, una sfida che profuma di salvezza. Per gli scaligeri scegliamo Pazzini, l’unico che segna della squadra gialloblu, e pronto a fare male ai giallorossi. Interessante anche il nome del centrocampista Bessa. Nel Benevento, invece, scegliamo l’attaccante D’Alessandro. Ancora out Ciciretti.

