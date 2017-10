Errani McHale/ Diretta Wta Tianjin 2017 info streaming video e tv: orario e risultato live (tennis)

Diretta Errani McHale, Wta Tianjin 2017 (Foto LaPresse)

Errani McHale è il quarto di finale al torneo Wta Tianjin 2017: si gioca alle ore 8 della mattina italiana (non prima delle 8 almeno) per questo appuntamento di categoria International, magari meno importante di altri nel panorama del tennis femminile ma significativo per la nostra Sara Errani, che è rientrata dopo due mesi di squalifica per doping e si ripresenta sul circuito con il numero 280 del ranking (era già calata negli ultimi tempi) e a caccia di quello che sarebbe il suo decimo titolo da professionista. La sua avversaria, la venticinquenne americana Christina McHale, ne ha vinto soltanto uno ma il trend tira dalla sua parte.

ERRANI MCHALE, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS.TV

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Da oggi il torneo Wta Tianjin 2017 è trasmesso in diretta tv su SuperTennis, la televisione federale che trovate al numero 64 del telecomando ma è disponibile anche sul bouquet di Sky (canale 224); sarà dunque un appuntamento accessibile a tutti, con la possibilità di attivare la diretta streaming video accedendo al sito www.supertennis.tv, gustandosi così il match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

I PRECEDENTI DI ERRANI-MCHALE

Christina McHale ha vinto gli ultimi due incroci contro Sara Errani: uno lo scorso gennaio, un 6-3 6-3 a Brisbane, l’altro che risale già a due anni fa ma può essere piuttosto indicativo, visto che è arrivato sulla terra rossa e per di più a Roma (6-4 6-4). L’azzurra dunque non batte l’americana da quattro anni: curiosamente eravamo sempre agli Internazionali d’Italia e sempre al secondo turno, il match era stato tiratissimo ed era finito con il risultato di 7-5 5-7 6-2. In precedenza sempre vittorie di Sara: un 7-6 4-6 6-2 sull’erba di Birmingham, poi un 6-7 6-2 9-7 al primo turno del Roland Garros 2011.

IL TABELLONE

La grande minaccia del tabellone a Tianjin 2017 è ovviamente Maria Sharapova, che come la Errani rientra dalla squalifica (per lei è stata di un anno e mezzo) e da allora (aprile) va ancora a caccia di un titolo Wta. La russa ha superato Magda Linette nel turno precedente e rimane la chiara favorita per la vittoria del torneo; ai quarti però la strada rischia di complicarsi, perchè la sua avversaria sarà XXXX. Le altre giocatrici danno meno fastidio, almeno sulla carta: tra di loro la ventunenne (da cinque giorni) Sara Sorribes Tormo che è l’ennesima spagnola a emergere sul circuito e sulla scia di Garbine Muguruza - e non solo - poi Aryna Sabalenka che è bielorussa e ha 19 anni. Già pronta per vincere un titolo? Tutto è possibile, ma sono avversarie che la Errani non deve temere se non per i mesi di inattività che possono aver lasciato qualche ruggine.

