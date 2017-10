Fiorentina Roma Primavera/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Roma Primavera (Foto LaPresse)

Fiorentina Roma Primavera sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Valiante; si gioca alle ore 13 di venerdì 13 ottobre e rappresenta il primo anticipo nella quinta giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. La nuova formula del torneo, con un girone unico riservato alle migliori formazioni giovanili, si sta dimostrando davvero interessante: questa partita poi mette a confronto le prime due squadre della classe, con la Roma capolista a quota 10 punti e la Fiorentina che è una delle tre inseguitrici a una sola lunghezza di distanza.

Fiorentina Roma Primavera è un appuntamento in diretta tv per tutti: la partita sarà infatti trasmessa in chiaro sui due canali della televisione di stato - Rai Sport e Rai Sport + - e si potrà seguire anche su PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video disponibile sul sito www.raiplay.it. Ricordiamo che informazioni utili sulla sfida e sulle due squadre in campo arriveranno anche dagli account ufficiali delle due società, in particolare quelli su Facebook e Twitter.

La Roma non ha ancora perso in questo campionato Primavera: tre vittorie e un pareggio per i giallorossi, che hanno frenato solo contro il Sassuolo (1-1 in casa) e per il resto hanno battuto Verona, Juventus e Bologna. Il dato positivo è dato dagli 8 gol segnati, ma Alberto De Rossi deve sicuramente registrare una difesa che ha sempre incassato un gol in ogni partita giocata e dunque non è ancora al massimo delle sue possibilità. Anche la Fiorentina ha vinto tre partite (contro Atalanta, Sampdoria e Lazio) ma alla terza giornata è caduta sul campo del Verona; una sola volta i viola hanno mantenuto la porta inviolata, ma in totale hanno incassato 4 reti (come la Roma) a fronte delle 10 segnate. Sarà dunque una partita, almeno sulla carta, nella quale la potenza offensiva potrà fare la differenza.

Fiorentina in campo con un 4-2-3-1 che ricalca quello visto contro la Lazio: Emiliano Bigica dunque manda Cerofolini tra i pali e lo protegge con il tandem centrale composto da Hristov e Pinto, mentre sulle corsie esterne spingeranno Ferrarini e Ranieri con il compito di percorrere tutta la fascia. In mezzo l’esperienza di Diakhate con Lakti che sarà invece il primo regista; questa cerniera di metà campo dovrà ovviamente supportare l’azione dei giocatori offensivi e coprire le scorribande di Zekhnini e Sottil, ovviamente i laterali titolari, mentre Maganjic agirà in posizione di trequartista e sarà ancora una volta preferito a Corigliano. Davanti a tutti ci sarà Gabriele Gori: per lui doppietta alla Lazio. Dalla panchina Moussa Faye potrebbe dare una mano a centrocampo nel secondo tempo, occhio anche ai due esterni Meli e Nannelli che potrebbero trovare spazio.

Alberto De Rossi schiera la sua Roma con il 4-3-3 e non dovrebbe cambiare rispetto al 3-1 al Bologna; davanti al portiere Greco agirà una linea formata da Bouah e Semeraro (sugli esterni) con capitan Ciavattini e Cargnelutti a formare la coppia centrale. In mediana Masangu sarà il giocatore incaricato di fare filtro e dare continuità alla manovra posizionandosi come perno centrale; ai suoi lati le due mezzali saranno Valeau e Marcucci, con un tridente offensivo nel quale lo sloveno Zan Celar sarà la prima punta e si avvarrà della collaborazione di Keba Coly, reduce dalla doppietta casalinga, e Corlu. Dalla panchina possibile inserimento per Riccardo Cappa che è l’attaccante centrale di scorta, a centrocampo Riccardi rappresenta sicuramente una valida alternativa a partita in corso.

