Foggia-Perugia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Foggia-Perugia, diretta dall'arbitro Di Paolo, è la partita che apre la nona giornata del campionato di Serie B 2017-2018: si gioca venerdì 13 ottobre 2017 allo stadio Pino Zaccheria, fischio d’inizio alle ore 20:30. In classifica il neopromosso Foggia si trova al penultimo posto con 7 punti, appaiato a Ternana e Cesena, mentre il Perugia è quarto a quota 13 a braccetto con Cittadella, Venezia e Avellino. Nel prossimo turno entrambe le squadre saranno in campo sabato 21 ottobre alle ore 15:00: per il Foggia è in programma la trasferta di Cesena, il Perugia invece farà visita allo Spezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Foggia-Perugia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (il numero 201), Super Calcio HD (n.206) e Calcio 1 HD (251): prepartita dalle ore 20:00 e telecronaca dalle 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai due pacchetti potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408821.

LA SITUAZIONE

Entrambe le squadre hanno perso nell’ultima giornata del campionato cadetto. Il Foggia è tornato alla sconfitta dopo 4 turni cedendo al Castellani di Empoli per 3-1: dopo un primo tempo a reti bianche i pugliesi hanno incassato l’un-due-tre avversario in meno di un quarto d’ora; la doppietta di Caputo (59’ e 66’) e il sigillo di Alfredo Donnarumma (73’) hanno indirizzato il match sui binari empolesi, lasciando al Foggia solo il gol della bandiera realizzato da Fabio Mazzeo (82’). I Satanelli di mister Giovanni Stroppa continuano a manifestare problemi in fase difensiva, non a caso la retroguardia rossonera risulta quella più battuta del torneo con 20 reti al passivo. Di contro la squadra ha sempre segnato almeno 1 gol nelle prime 8 giornate, inoltre la classifica è ancora molto corta tanto che con un successo il Foggia uscirebbe -momentaneamente- anche dalla zona playout. Vedremo se l’aria di casa potrà essere un fattore in più per i rossoneri, che finora non hanno mai perso tra le mura amiche (ma nemmeno vinto: 3 pareggi con Virtus Entella, Palermo e Novara). Allo Zaccheria si presenta un Perugia reduce da 2 ko di fila e dalla batosta più pesante del suo campionato, quella rimediata in casa contro la Pro Vercelli che domenica scorsa si è imposta addirittura per 1-5 al Curi. Gli umbri allenati da Federico Giunti sono crollati nell’ultima fetta di partita, dopo aver pareggiato con Nicola Belmonte (69’) l’iniziale vantaggio avversario firmato da Legati (5’); tra il 72’ e il 94’ minuto la Pro è riuscita a colpire altre 4 volte con Castiglia (doppietta, 72’ e 76’), Vives (rigore, 91’) e Morra (94’); alla disfatta ha però certamente contributo l’espulsione del croato Pajac nel recupero della prima frazione: il ventiquattrenne mancino è stato allontanato con rosso diretto dopo la sbracciata irregolare ai danni di un avversario. Inoltre contro la Pro Vercelli è mancato il capocannoniere biancorosso, il giovane nordcoreano Kwang-Song Han (6 gol in 7 partite per lui) che era impegnato con la sua nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PERUGIA

Nel Foggia assenti il difensore Empereur, il centrocampista e capitano Agnelli e l’esterno Nicaestro, mentre l’attaccante Floriano rimane in dubbio. Mister Giovanni Stroppa dovrebbe proporre un 4-3-3 con Guarna in porta, Martinelli e Camporese difensori centrali, Loiacono terzino a destra e Rubin sulla corsia mancina. Per i tre posti a centrocampo i candidati sono Degli, Vacca e Agazzi, mentre nel tridente offensivo gli esterni Chiricò e Fedato sopporteranno il centravanti Mazzeo, autore sin qui di 4 reti. Il Perugia di Federico Giunti dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2: da verificare le condizioni del difensore centrale Volta e del terzino Del Prete; non dovessero farcela la linea difensiva sarà composta da Zanon (a destra), Monaco, Belmonte e Bandinelli (a sinistra). A centrocampo molto probabile la presenza di Brighi e dell’argentino Colombario in cabina di regia, per la terza casella se la giocano Bianco ed Emmanuello; tra le linee Falco e davanti Di Carmine nuovamente affiancato da Han.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per l’anticipo della nona giornata di Serie B le principali agenzie di scommesse propongono pronostici equilibrati. Nonostante il divario in classifica parli a favore del Perugia, le quote favoriscono il Foggia: snai.it ad esempio valuta 2,25 il segno 1 per la vittoria dei pugliesi, e 3,20 il 2 per il colpo esterno del Perugia; il segno X per l’eventuale pareggio corrisponde invece a quota 3,25. Under 2,05, Over 1,67, Gol 1,50 e NoGol 2,35.

