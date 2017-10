Open d'Italia golf 2017/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (2^ giornata)

Open d'Italia di Golf (immagine dal web)

Seconda giornata di gara dell’Open d’Italia 2017 di golf a Monza. La classifica del massimo torneo italiano di golf al termine della prima giornata vede al comando ben sei golfisti, tutti capaci di chiudere ieri il primo giro in 64 colpi, sette sotto il par del Milano Golf Club che è di 71. In questo gruppo al comando troviamo anche il nostro Francesco Molinari, insieme ai britannici Wallace, Donaldson e Pepperell, al thailandese Aphibarnrat e allo svedese Bjoerk. Ottimo il primo giro anche di Andrea Pavan, che è al nono posto con due soli colpi di ritardo dalla testa della corsa (66). Con 67 colpi troviamo Stefano Mazzoli, alla pari con un big del circuito come lo spagnolo astro nascente Rahm. Renato Paratore, Nino Bertasio ed Edoardo Molinari hanno invece impiegato 68 colpi per completare il giro del giovedì, Enrico Di Netto e il dilettante Lorenzo Scalise completano l’elenco degli italiani sotto il par con 69 colpi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’OPEN DI GOLF

L’appuntamento in diretta tv con l’Open d’Italia 2017 di golf da Monza è su Sky Sport 1, il canale numero 201 della piattaforma satellitare. Un appuntamento imperdibile per gli abbonati appassionati di golf, che godranno di una lunghissima diretta fino alle ore 18.00, seguita poi dallo studio per commenti, approfondimenti e interviste. Tutto naturalmente anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

CHICCO MOLINARI IN TESTA

Tutto bene dunque per Francesco Molinari: Chicco guida dopo la prima giornata e può sognare di vincere l’Open d’Italia per la terza volta in carriera dopo i successi del 2006 e del 2016. Fra il primo e il secondo sono passati ben 10 anni, adesso invece sarebbe l’occasione di fare una doppietta consecutiva per raggiungere un personale Triplete - il paragone è perfetto perché Chicco è grande tifoso dell’Inter. L’unica macchia è stato il bogey alla buca 3, causata dal legno 5 che Molinari detesta, come lui stesso ha dichiarato al termine della giornata, mentre il momento migliore è stato il birdie alla buca 18 da fuori green grazie a un eccellente chip. Ricordiamo che il secondo giro è molto importante anche per chi naviga in posizioni di rincalzo, perché solo i primi 65 classificati dopo la giornata di oggi continueranno a competere anche negli ultimi due giri.

