Probabili formazioni/ Juventus Lazio: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 8^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Lazio, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Lazio è in programma sabato 14 ottobre alle ore 18 e apre l’ottava giornata del campionato di Serie A 2017-2018: grande anticipo all’Allanz Stadium tra le attuali seconda e quarta forza della classifica, una sfida che per di più replica quella di Supercoppa Italiana giocata due mesi fa e che rappresenta perciò una rivincita per i bianconeri, che allora erano stati battuti per 3-2 proprio nel recupero. E’ un test di maturità per entrambe: la Juventus deve dimostrare di poter alzare le marce contro le big e tornare a essere la favorita per lo scudetto, la Lazio invece testa le sue ambizioni di grandezza sul campo della squadra che ha vinto gli ultimi sei campionati. Andiamo allora a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Lazio.

DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS LAZIO

Juventus Lazio sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati alle due televisioni a pagamento: sul satellite l’appuntamento è su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre il canale di riferimento è Premium Sport, che è disponibile anche in alta definizione.

I DUBBI DI ALLEGRI

Pjaca è tornato in gruppo ma non dovrebbe essere della partita, Mandzukic è da valutare dopo le due partite della Croazia: Massimiliano Allegri conferma comunque il 4-2-3-1 e lancia Gonzalo Higuain, rimasto a Vinovo mentre la sua Argentina sfiorava il dramma sportivo ma alla fine si qualificava per i Mondiali. Sia Rugani che Barzagli non stanno benissimo: il lucchese è favorito ma in caso di condizioni precarie sarebbe Benatia a occuparsi del centro della difesa, facendo coppia con Chiellini a protezione di Buffon. Che sarà in campo, ma da qui in avanti vedremo più spesso Szczesny; a centrocampo ha finalmente recuperato Khedira e, salvo problemi dell’ultima ora, il tedesco dovrebbe affiancare Matuidi anche perchè Pjanic è indisponibile (attenzione però alla papabile conferma di Bentancur, che sta ormai scalando le gerarchie del suo allenatore e a oggi va considerato una prima scelta). Per le corsie laterali bisognerà valutare l’impatto delle lunghe trasferte sudamericane: per questo motivo Bernardeschi ha una chance di soffiare il posto a Cuadrado, mentre a sinistra Douglas Costa se la gioca con Mandzukic del quale abbiamo già detto. Dybala non è stato utilizzato da Jorge Sampaoli: domani torna a fare il titolare della Juventus con cui ha già segnato 12 gol in stagione.

LE SCELTE DI SIMONE INZAGHI

Cinque indisponibili, quattro dei quali in difesa: Simone Inzaghi lancia nuovamente Marusic sulla corsia destra, mentre in difesa deve affidarsi a Patric e Radu per affiancare De Vrij - Mauricio, reintegrato nella rosa, non è ancora in condizione. Strakosha, che l’Albania aveva rimandato a casa per problemi fisici, ha recuperato e sarà regolarmente tra i pali; se a destra ci sarà Marusic a sinistra arriva invece la conferma per Lulic, mentre in mezzo al campo agirà la solita coppia formata da Parolo, utilizzato in entrambe le partite dell’Italia, e Lucas Leiva. Davanti ci si affida ai soliti noti: Sergej Milinkovic-Savic, oggetto dei desideri di mercato della Juventus, sarà uno dei due trequartisti con Luis Alberto ormai intoccabile al suo fianco, mentre Immobile (11 gol in stagione e doppietta in Supercoppa) sarà chiaramente il riferimento avanzato. Ancora ai box Felipe Anderson, mentre nell’elenco dei convocati dovrebbe comparire anche Nani: il talento portoghese attende la sua occasione, Simone Inzaghi aveva già fatto sapere di aspettarlo con trepidazione anche se, ovviamente, a oggi l’ex di Manchester United e Valencia non parte certo favorito nelle scelte del suo allenatore per il reparto offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Benatia, 27 Sturaro, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Howedes, Pjanic, Pjaca

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 55 Vargic, 23 Guerrieri, 27 Luiz Felipe, 33 Mauricio, 66 Bruno Jordao, 88 D. Di Gennaro, 96 Murgia, 7 Nani, 29 Palombi, 20 Caicedo, 9 F. Djordjevic

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Wallace, Bastos, Basta, J. Lukaku, Felipe Anderson

