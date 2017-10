Probabili formazioni/ Roma Napoli: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 8^ giornata)

Probabili formazioni Roma Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Roma Napoli è la grande sfida nell’ottava giornata di Serie A 2017-2018: le due squadre scendono in campo sabato 14 ottobre alle ore 20:45, orario confermato ufficialmente dopo la richiesta dei partenopei di anticipare alle ore 18. Il Napoli fino a qui ha sempre vinto ed è riuscito a prendersi due punti di vantaggio in testa alla classifica, mentre la Roma arriva da quattro vittorie consecutive e, dovendo recuperare ancora una partita, rimane in totale corsa per lo scudetto guardando innanzitutto alle posizioni che qualificano in Champions League. Una partita nella partita in ogni caso, perchè al di là della situazione attuale delle due squadre c’è grande rivalità. Andiamo allora a vedere quali potrebbero essere gli schieramenti in campo allo stadio Olimpico, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Napoli.

DOVE VEDERE IN DIRETTA ROMA NAPOLI

Roma Napoli sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati alle due televisioni a pagamento: sul satellite l’appuntamento è su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre il canale di riferimento è Premium Sport, che è disponibile anche in alta definizione.

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Almeno tre giocatori hanno corso contro il tempo: centrocampo spuntato per Eusebio Di Francesco che rischia di non avere a disposizione nè Strootman nè il suo sostituto naturale Pellegrini. Entrambi hanno saltato gli impegni con la rispettiva nazionale, come De Rossi e El Shaarawy con il Faraone che dà forfait. Dunque, con la defezione dei due centrocampisti sarebbe Gerson a occupare la mediana, a meno che non si valuti un doppio regista spostando Gonalons sulla mezzala; Nainggolan è ovviamente sicuro del posto, in difensa Kolarov sarà sicuramente impiegato a sinistra, con Fazio che ancora una volta dovrebbe essere preferito a Juan Jesus per affiancare Manolas a protezione di Alisson. Nel tridente offensivo ci sarà Edin Dzeko, che nell’ultima partita della Bosnia è partito dalla panchina: in questo momento la soluzione più probabile è quella di vedere Perotti regolarmente a sinistra con Florenzi, come accaduto nell'ultima partita, utilizzato da esterno destro nel reparto offensivo, a meno che Di Francesco - ma è un'ipotesi difficilmente realizzabile - non decida di affidarsi dal primo minuto a Cengiz Under.

LE SCELTE DI SARRI

Dubbio Chiriches in difesa, ma in ogni caso al fianco di Koulibaly ci sarebbe Raul Albiol anche qualora il rumeno dovesse recuperare. Hysaj e Ghoulam ovviamente presidiano le corsie (l’algerino è stato protagonista di un caso legato alla mancata risposta alla convocazione della sua nazionale) e allora la formazione partenopea si scrive praticamente da sola, dando per assodato che in mediana, insieme a capitan Hamsik che è ad un solo gol dal record azzurro di Diego Maradona, ci saranno Allan e Jorginho che nelle grandi partite partono sempre favoriti su Zielinski e Amadou Diawara (il polacco però potrà essere utile nel secondo tempo per aumentare il tasso tecnico e la spinta offensiva della squadra). Obbligate anche le scelte nel tridente offensivo: Mertens, a riposo nella partita del Belgio contro Cipro, guiderà l’attacco da posizione centrale e ai suoi lati agiranno Callejon (tornato a giocare con la Spagna) e Lorenzo Insigne, che deve riscattare un paio di prove opache con la maglia della nazionale italiana. Ancora indisponibile, ovviamente, Arkadiusz Milik, vedremo se nel secondo tempo ci sarà spazio per il giovane Ounas.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 24 Florenzi, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 26 Karsdorp, 5 Juan Jesus, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Emerson P., Defrel, Schick, El Shaarawy

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 6 Mario Rui, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Milik

