Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori (9^ giornata)

Probabili formazioni Serie B, Francesco Belli - La Presse

Parte oggi - venerdì 13 ottobre - un'altra giornata di Serie B 2017-2018, la nona, con tanti incontri interessanti che possono regalare grandi emozioni. Si parte dall'anticipo Foggia-Perugia tra due squadre che giocano sicuramente molto bene. Sabato saranno otto le gare in campo con diversi big match che potrebbero cambiare l'egemonia della classifica. All'Ennio Tardini si gioca Parma-Pescara, gara sicuramente molto interessante, vedrà in campo diversi calciatori interessanti, ma occhio soprattutto a Frosinone-Palermo per la testa della classifica. Sono due i posticipi della giornata del campionato cadetto con Avellino-Salernitana domenica alle 17.30 e lunedì sera Entella-Empoli col ritorno a Chiavari di Ciccio Caputo; andiamo allora a fare un excursus nelle probabili formazioni di ciascuna partita, per vedere quali potrebbero essere i moduli e le scelte degli allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

FOGGIA-PERUGIA

Sfida interessante questa che propone due squadre votate all'attacco e con caratteristiche molto importanti anche in mezzo al campo. Giovanni Stroppa e Federico Giunti si sfideranno con un 4-3-3 speculare che propone diversi calciatori importanti in fase offensiva come il giovanissimo nordcoreano Han che si è rivelato autentica sorpresa di questo inizio di stagione in cadetteria. Distorsione al ginocchio per Agnelli che non sarà in campo.

ASCOLI-VENEZIA

I padroni di casa si presentano con la probabile defezioni di Mignanelli che si è allenato tutta la settimana a parte mentre sono rientrati in gruppo Bianchi, Buzzegoli e Favilli. Sarà a disposizione invece De Santis che è rientrato dall'Under 20. Addae invece rimane fuori per squalifica. I bianconeri si schiereranno con un 4-3-3 offensivo che davanti proprorà ancora De Feo come punta centrale. Dall'altra parte Filippo Inzaghi potrà schierare il suo 3-5-2 anche grazie alle poche assenze che hanno colpito la sua squadra. Moreo torna a disposizione e sarà tra i convocati.

PARMA-PESCARA

Il Parma arriva a questa gara con qualche dubbio di troppo. Rischia di rimanere fuori Di Cesare che questa settimana ha svolto diverse terapie scendendo in campo davvero poco. Hanno svolto preparazione a parte Ceravolo, Di Gaudio e Germoni che però dovrebbero essere quanto meno convocati. Il grande assente della partita sarà Cesare Bovo che non ce la dovrebbe fare per una contusione al ginocchio rimediata nell'ultima gara del Delfino. Sicuramente un grave problema per Zdenek Zeman che dovrà fronteggiare un avversario davvero molto bravo sui calci da fermo.

CARPI-CESENA

Nella gara del Cabassi non ci sarà Emmanuel Cascione in mezzo al campo per il ritorno tanto atteso di Fabrizio Castori contro il suo passato. Il centrocampista sicuramente è un giocatore importante che poteva dare una dose importante di peso specifico al reparto. Si sono allenati a parte Donkor e Perticone anche se potrebbero entrambi stringere i denti per scendere in campo. Dall'altra parte ci sono dubbi per la presenza in campo di Concas e Mbaye che durante la settimana hanno sostenuto diversi allenamenti differenziati.

PRO VERCELLI-BARI

Arriva alla gara dello Stadio Piola in emergenza il club allenato da Fabio Grosso. I galletti dovrebbero fare difficoltà a recuperare Tonucci che è alle prese con delle terapie. Invece proveranno a tornare in campo Busellato e Scalera che stanno lavorando in questo momento a regime differenziato. Dall'altra parte rimarrà ancora a lungo a fuori Bifulco, staremo a vedere quando sarà a disposizione. Grosso confermerà ancora Cissè davanti dopo le buone ultime prestazioni.

CITTADELLA-CREMONESE

Pesante assenza per il Cittadella che dovrà fare a meno di Manuel Iori, che si è fermato in settimana. Il centrocampista è un vero perno della squadra veneta che fa la differenza grazie alla possibilità di giocare sempre il pallone rapidamente in mezzo al campo. I padroni di casa si schiereranno con un 4-3-1-2 molto offensivo con Kouame che avrà un ruolo da protagonista al fianco di Litteri. Dall'altra parte Tesser dovrebbe preferire ancora Mokulu a Brighenti per fare coppia davanti con Paulinho.

BRESCIA-NOVARA

Grande curiosità per il debutto di Pasquale Marino sulla panchina del Brescia. Il tecnico ex Frosinone al momento non dovrebbe cambiare molto, confermando l'assetto visto fino a questo momento con Roberto Boscaglia che ha pagato per tutti gli scarsi risultati della squadra. Gli ospiti invece non dovrebbero avere grandi defezioni per la gara in questione. Da una parte la squadra si schiererà con un 3-5-2 molto accorto, mentre dall'altra parte i piemontesi giocheranno con un 4-3-3 offensivo.

FROSINONE-PALERMO

L'assente della gara dello Stirpe sarà il centrocampista Gori alle prese con alcuni problemi fisici. Dall'altra parte invece i rosanero dovranno vedersela con i tanti calciatori pronti a tornare dai rispettivi impegni delle nazionali come Chochev, Trajkovski e Nestorovski che sono tutti reduci dagli impegni con le nazionali dove peraltro hanno particolarmente brillato e lasciato il segno. Sicuramente alcuni di questi saranno stanchi e potrebbero partire dalla panchina. I macedoni sono invece quelli più in forma e pronti a tornare in campo per giocare dal primo minuto.

TERNANA-SPEZIA

Nello Spezia sono due i rientri in vista della gara del Liberati, buone notizie dall'infermeria arrivano quindi per Candela e Maggiore, anche Pessina è in gruppo anche se pare essere ancora un po' indietro. Dall'altra parte invece non ci saranno Favalli e Paolucci, mentre rientra a sorpresa in gruppo Vitiello. Sandro Pochesci dovrebbe confermare il suo 4-3-1-2 con Albadoro a giocare da prima punta. Dall'altra parte lo Spezia dovrebbe invece schierarsi con un contenuto 3-5-2, il solito modulo di riferimento senza troppe sorprese.

AVELLINO-SALERNITANA

Grandi dubbi in casa Avellino con Leonardo Morosini, il grande acquisto dell'estate, che sta provando in tutti i modi a recuperare per essere presente in questa importante e delicata gara. Allo Stadio Partenio infatti si gioca un derby che anche psicologicamente è una gara molto importante. Dall'altra parte invece attenzione alla situazione legata al cambio di modulo da parte di Alberto Bollini, con un 3-4-2-1 che potrebbe mettere in difficoltà gli irpini.

ENTELLA-EMPOLI

Il principale motivo di interesse è sicuramente rappresentato dal ritorno di Francesco Caputo a Chiavari dopo l'addio in fretta e furia in estate, ma soprattutto dopo i 35 gol messi a segno nelle due stagioni che il bomber ha giocato in Liguria. Tra i liguri dovrebbero rimanere ancora fuori Davide Luppi e Davide Diaw che non sono al meglio dal punto di vista fisico. I toscani invece dovrebbero essere pronti per tornare in campo senza nessuna defezione e con voglia di fare un risultato importante fuori casa.

© Riproduzione Riservata.