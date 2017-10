Sampdoria Inter Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Inter Primavera (LaPresse)

Sampdoria Inter Primavera sarà diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani della sezione Aia di Teramo; le due squadre scendono in campo oggi, venerdì 13 ottobre alle ore 15.00 per questa partita che costituirà uno dei due anticipi della quinta giornata nel campionato Primavera 1 2017-2018, la grande innovazione di questa stagione con le migliori 16 squadre del panorama giovanile italiano riunite in un girone unico. Si riparte dopo la sosta per le Nazionali, che ha riguardato anche il campionato Primavera dal momento che nei giorni scorsi hanno giocato anche le varie Nazionali giovanili e di conseguenza sarebbe stato di fatto impossibile scendere in campo anche per le squadre Primavera. L’Inter ha 7 punti, la Sampdoria solamente uno ed è ultima in classifica: sulla carta dunque nerazzurri favoriti, anche se il fattore campo potrebbe dare una mano ai blucerchiati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Inter Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, appuntamento dunque in chiaro sul canale 60 - mentre gli abbonati al pacchetto satellitare Sky potranno accedervi dal canale 225 della piattaforma. Inoltre è disponibile la diretta streaming video per questa partita, che sarà offerta senza costi aggiuntivi dal sito www.sportitalia.it.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

Ipotizziamo per la Sampdoria allenata da Massimo Augusto un modulo 5-3-2, utilizzato dai blucerchiati nella trasferta di Udine prima della sosta. In porta l’ungherese Hutvagner, protetto da una folta retroguardia a cinque in cui il punto di riferimento centrale è Oliana, mentre i terzini Giordano e Tomic avranno naturalmente il compito di alzarsi sulla linea dei centrocampisti in fase d’attacco. In mediana ci attendiamo Tessiore ad agire qualche metro più avanti di Canovi e Gabbani, in una posizione di raccordo con la coppia d’attacco formata da Vujcic e Baldé.

L’infortunio di Zinho Vanheusden ha privato l’Inter di un difensore di spicco a livello Primavera, anche se il belga gravitava ormai soprattutto nell’orbita della prima squadra, come d’altronde anche Pinamonti per quanto riguarda l’attacco. Ricordato questo, ci attendiamo la squadra di Stefano Vecchi schierata in campo con un modulo 3-5-2: in difesa al fianco di capitan Lombardoni potremmo vedere Bettella e Valietti. A centrocampo non mancherà la qualità, in particolare grazie ad Emmers e Zaniolo, che nei giorni scorsi si è messo in luce anche con la maglia azzurra, mentre in attacco ci potrebbe essere Merola al fianco del danese Odgaard, già diventato un idolo dei tifosi grazie alla tripletta rifilata al Milan nel derby.

