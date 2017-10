Siena Pro Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena Pro Piacenza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Siena Pro Piacenza sarà diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio; alle ore 20:45 di venerdì 13 ottobre la nona giornata del girone A della Serie C 2017-2018 scatta con questo anticipo dello stadio Artemio Franchi. La capolista ha l’occasione di allungare in attesa delle avversarie: la Robur è scattata benissimo in questo campionato e, ancora imbattuta, ha 18 punti (+1 sul Livorno). La Pro Piacenza invece sta faticando parecchio: una sola vittoria e 6 punti, a oggi giocherebbe il playout per non retrocedere. Partita che dunque è decisamente più importante per gli ospiti, ma nell’ottica della promozione diretta il Siena deve provare a vincere per staccare la concorrenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Siena Pro Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Il Siena come detto è, insieme al Livorno, l’unica squadra a non aver ancora perso in questo campionato di Serie C; i labronici però hanno giocato una partita in meno - la Robur si fermerà a metà novembre per il suo turno di riposo - e dunque hanno fatto in media più punti. Siena che si sta rivelando una macchina da guerra soprattutto in trasferta: lontano dal Franchi ha infatti raccolto tre vittorie e un pareggio, andando anche a vincere l’ultima partita giocata contro l’Olbia, grazie ai gol di Alessandro Marotta e Stefano Guberti. Michele Mignani, primo anno sulla panchina del club (ha allenato anche Allievi e Primavera, due anni come calciatore) sta facendo un ottimo lavoro: l’anno scorso il Siena sgomitava per salvarsi, quest’anno sta invece provando ad andare in fuga sapendo che in primavera le forze potranno venir meno e ci sarà bisogno di mettere punti in cascina.

La Pro Piacenza è invece in difficoltà, e lo dice il fatto che non vince da ben sette partite: dopo il 3-1 rifilato alla Giana Erminio, che aveva fatto ben sperare in apertura di stagione, sono arrivati soltanto tre pareggi a fronte di altrettante sconfitte. Da quella vittoria alla prima giornata la Pro Piacenza non ha mai segnato più di un gol per ogni partita, e ne ha già incassati 9 non riuscendo mai a tenere inviolata la propria porta; fuori casa gli emiliani hanno raccolto 2 punti con due pareggi e le sconfitte di Carrara e Viterbo. Per Fulvio Pea dunque un compito non facile: provare a condurre la squadra alla salvezza. Il potenziale nella rosa c’è, però al momento stanno mancando le prestazioni ed è su questo che bisogna lavorare perchè poi, inevitabilmente, i risultati potrebbero arrivare.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIENA PRO PIACENZA

Il Siena conferma il suo 4-3-3: davanti al portiere Pane agisce una linea difensiva con Sbraga e Terigi a formare la coppia centrale, mentre Rondanini e Iapichino saranno i due terzini. A centrocampo Gerli è il playmaker a fare da perno in mezzo, con Bulevardi e Vassallo che agiscono sulle mezzali con il compito di provare a inserirsi in zona gol sfruttando gli spazi aperti dagli esterni offensivi, il veterano Guberti - che ha tanta esperienza anche in Serie A - e Campagnacci. Come prima punta c’è la garanzia Alessandro Marotta: per lui sono già 4 i gol realizzati in questo avvio di stagione, in panchina il ventunenne italo-argentino Facundo Lescano (cresciuto nel Genoa e passato dal Torino, ma oggi di proprietà del Parma) rappresenta una buona soluzione a partita in corso, da sfruttare soprattutto per le palle alte e una maggiore fisicità in area di rigore.

La Pro Piacenza dovrebbe essere in campo con modulo speculare: Gori tra i pali, Beduschi e Belfasti sulle fasce laterali con Messina e Mauro Belotti a formare la coppia centrale. A centrocampo spicca soprattutto il ventiduenne Gianluca Barba, 2 gol in questo campionato; è di proprietà del Pescara e gioca come mezzala destra, con lo spagnolo Jonathan Aspas dall’altra parte e La Vigna che si muove come perno centrale a protezione del reparto arretrato. Nel tridente d’attacco Danilo Alessandro (due reti in campionato) è lo spauracchio numero uno per la difesa del Siena; gioca come esterno a sinistra, dall’altra parte ballottaggio tra Bazzoffia e Starita (con il primo comunque favorito) mentre la punta centrale sarà uno tra Monni e Mastroianni, anche se Musetti potrebbe avanzare qualche pretesa di avere una maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Siena Pro Piacenza naturalmente il favore dei pronostici va alla squadra di casa: ne è convinta anche l’agenzia di scommesse Snai, che nello stilare le quote per l’anticipo del girone A di Serie C ha previsto un valore di 1,50 sul segno 1 per la vittoria della Robur, contro il 6,50 che invece accompagna il segno 2 che dovrete giocare per l’affermazione della Pro Piacenza. Il pareggio, che ovviamente è identificato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,70 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

