Ascoli-Venezia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Ascoli-Venezia, diretta dall'arbitro Ros, è una delle partite in programma per la giornata numero 9 del campionato di Serie B: appuntamento sabato 14 ottobre 2017 allo stadio stadio Cino e Lillo Del Duca, calcio d’inizio ore 15:00. L’Ascoli di mister Fulvio Fiorin è quartultimo in classifica, e quindi in zona playout, con 8 punti mentre il neopormosso Venezia di Filippo Inzaghi fa parte del blocco playoff in sesta posizione (13 punti, gli stessi di Perugia, Cittadella e Avellino). Nella prossima giornata l’Ascoli giocherà in trasferta contro la Ternana, il Venezia invece tornerà al Penzo per affrontare l’Empoli: entrambe le squadre scenderanno in campo sabato 21 ottobre alle ore 15:00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Ascoli-Venezia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 5 HD, il numero 255: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 408774. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

L’Ascoli di mister Fulvio Fiorin non perde da 3 giornate, ma nelle ultime 2 si è fermato allo 0-0: il 30 settembre i marchigiani hanno strappato il pari a reti bianche contro un Palermo incerottato, mentre settimana scorsa è maturato lo stesso risultato sul campo della Salernitana (non senza rimpianti, visto il rigore sbagliato dall’attaccante Lorenzo Rosseti); in precedenza i bianconeri avevano ottenuto il primo successo esterno, e il secondo in questo campionato, al Manuzzi di Cesena (0-2). Il tutto per una classifica che non sorride ma per il momento nemmeno piange: l’Ascoli viaggia appena sopra (+1) la zona retrocessione ma con la possibilità di allontanarsi, essendoci tante concorrenti in pochi punti. Sinora la squadra di Fiorin e Maresca ha mantenuto il medesimo rendimento in casa e in trasferta, cavando 4 punti sia dalle 4 gare interne che dalle 4 sugli altri campi. Il Venezia di Pippo Inzaghi invece sta cercando di abituarsi all’alta classifica, o quantomeno di mettere da parte il prima possibile i punti necessari per un girone di ritorno tranquillo. I lagunari si presentano al Del Duca sulla scia delle ultime due vittorie, ottenute a danni di Ternana (2-3) e Carpi (2-0); nel match di domenica scorsa Domizzi e compagni si sono presi i 3 punti con una rete per tempo, quelle di Davide Marsura al 37’ e di Marco Pinato al 75’. Per la quinta volta nel torneo la squadra veneta ha terminato la partita senza subire gol, confermando la miglior difesa della Serie B grazie agli appena 4 gol subiti; inoltre sembra essersi sbloccato il reparto offensivo, che negli ultimi 180’ ha sformato più reti (5) che nelle precedenti 6 giornate (3). La trasferta di Ascoli contribuirà a misurare ambizioni e possibilità del Venezia, che pur arrivando da un doppio salto di categoria sembra ben intenzionato a stupire ancora. Nel frattempo si è registrato un avvicendamento nei quadri dirigenziali: il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha rescisso il suo contratto per accordarsi con il Genoa, al suo posto il presidente Joe Tacopina ha chiamato l’ex difensore Leandro Rinaldo, che resterà almeno sino al termine della stagione in qualità di capo dell’area tecnica.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI VENEZIA

L’Ascoli deve fare a meno del centrocampista ghanese Bright Addae, che a Salerno ha ricevuto la quinta ammonizione in campionato e il conseguente turno di squalifica; da verificare inoltre le condizioni del terzino Mignanelli e del centrocampista Bianchi. Fiori dovrebbe proporre un 4-3-3 con Lanni tra i pali, Padella e Gigliotti e formare la coppia difensiva, l’ungherese Mogos e Pinto esterni bassi. Nel trio di centrocampo D’Urso si candida per rimpiazzare Addae, mentre le altre due maglie andranno probabilmente a Buzzegoli e Carpani. Davanti Rosseti supportato dall’uruguaiano Lores e Baldini. Per il Venezia previsto un 3-5-2 con Audero in porta e Andelkovic, Modolo e Domizzi e completare il pacchetto difensivo. In mezzo al campo Bentivoglio affiancato dagli interno Falzerano e Suciu, mentre Giuseppe Zampano (a destra) e Garofalo (sinistra) si muoveranno sulle corsie laterali; davanti probabile conferma per il tandem Zigoni-Marsura, con anche lo spagnolo Geijo in lizza per un posto.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Pronostico equilibrato per il match dello stadio Del Duca. Sul portale snai.it troviamo a quota 2,65 il segno 1 per la vittoria casalinga dell’Ascoli, mentre il segno X per il pareggio e il segno 2 per il colpo esterno del Venezia si equivalgono a quota 2,90. Under 1,60, Over 2,25, Gol 1,85 e NoGol 1,87.

