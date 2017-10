Atletico Madrid Barcellona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato

Simeone, allenatore Atletico Madrid - LaPresse

Atletico Madrid Barcellona: grande spettacolo in programma questa sera, per il campionato di calcio spagnolo. A partire dalle ore 20:45, in diretta dal Wanda Metropolitano di Madrid, i padroni di casa dell’Atletico ospiteranno il Barcellona per l’ottavo turno della Liga 2017-2018. Quella in Castiglia sarà senza dubbio la sfida di cartello di questa giornata di campionato, visto che da una parte ci sarà l’attuale capolista, i blaugrana di Valverde con 21 punti sin qui ottenuti in sette match, bottino pieno; dall’altra i Colchoneros, che invece inseguono al quarto posto in classifica a quota 15 lunghezze, frutto di quattro vittorie e tre pareggi. La compagine allenata da Diego Pablo Simeone non ha mai perso in questa stagione, e ovviamente non vorrà iniziare a farlo per il big-match di questa era, di fronte tra l’altro al pubblico di casa. Ottenere i tre punti sarebbe fondamentale per l’Atletico, sia per il prestigio e l’orgoglio, quanto per riaprire il campionato, visto che portandosi a 18, i madrileni si distanzierebbero di soli tre punti dai catalani. Dal loro canto, invece, Messi & Company vogliono dimostrare di essere una vera e propria schiacciasassi, e non intendono assolutamente regalare punti agli avversari, neanche in gare complicate come appunto quella di oggi.

INFO STREAMING E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita tra Atletico Madrid e Barcellona sarà visibile in diretta tv, esclusivamente per gli abbonati a Sky, sul canale Fox Sports, disponibile al numero 204 della piattaforma satellitare. Vi ricordiamo inoltre l’applicazione dedicata, Sky Go, per usufruire dello spettacolo in diretta streaming video con smartphone, pc e tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BARCELLONA

Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni della sfida del Wanda Metropolitano di oggi, iniziando da quella degli ospiti del Barcellona. Per la gara di questa sera, buone nuove in casa catalana visto che il tecnico Valverde dovrebbe recuperare Andres Iniesta, precedentemente fermato da un problema muscolare, e di ritorno proprio in queste ore. Niente da fare invece per gli infortunati di vecchia data, leggasi il gioiello Dembelè, che ne avrà fino all’inizio dell’anno prossimo, nonché Rafinha e Arda Turan. Con l’addio di Neymar e l’infortunio dell’ex Borussia Dortmund, Valverde sta adottando nelle ultime uscite un inedito 4-4-2. Spazio quindi a Ter Stegen, come al solito a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata dal talentuoso Semedo posizionato sulla corsia di destra, con la sicurezza Jordi Alba sulla fascia mancina; in mezzo, un’altra certezza come Pique, affiancato da Umtiti, in vantaggio su Mascherano. A centrocampo, la linea più arretrata sarà presieduta appunto da Iniesta, affiancato da Busquets, con Rakitic leggermente largo a sinistra, e Vidal a destra. Infine l’attacco, dove ovviamente troveremo la coppia d’oro formata da Lionel Messi e Luis Suarez.

Diamo uno sguardo anche al probabile undici dell'Atletico Madrid che schiererà questa sera Diego Simone per il big match. Iniziamo innanzitutto andando a vedere quali sono i calciatori che non scenderanno in campo quest’oggi, gli infortunati. Il Cholo non potrà contare sul centrale di difesa Lucas Hernandez, sul terzino sinistro e veterano Filipe Luis, e infine sul centrocampista Augusto Fernandez: tre giocatori fermati da noie muscolari il cui ritorno in campo è a tutt’oggi molto incerto. Per la partita contro il Barca, l’Atletico dovrebbe schierarsi anch’esso con un 4-4-2, con in attacco la coppia molto interessante composta dai due nazionali francesi Griezmann e Carrasco. A centrocampo, invece, l’ottimo Angel Correa sulla fascia di destra, con il solito Koke a sinistra, mentre in mezzo, in cabina di regia Thomas e Gabi. Infine la retroguardia, schierata a quattro, con Savic e Godin coppia di centrali, mentre Gimenez agirà a destra con il talento Niguez a sinistra. In porta, Oblak.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Grande incertezza nella sfida fra Atletico Madrid e Barcellona e lo si capisce vedendo le quote dei bookmaker. Secondo l’agenzia di scommesse Snai, i blaugrana sono i favoriti, ma solo leggermente, visto che il segno 2 è quotato 2.50, contro l’1 che invece è dato a 2.75. Il pareggio, il segno X, è dato a 3.35. Vediamo brevemente anche la quota per il gol e il nogol, rispettivamente pari a 1.67 e 2.05.

