Atp Shanghai 2017/ Diretta Nadal Cilic, Federer Del Potro streaming video e diretta tv, orario (tennis)

Semifinali eccellenti al torneo Atp Shanghai 2017: si parte alle ore 10.30 della mattina italiana con Nadal Cilic, poi l’appuntamento sarà (indicativamente alle ore 14.00) con Federer Del Potro. L’attesa è grande, la speranza della maggior parte degli appassionati è quella di poter vivere domani una finale fra Rafa Nadal, numero 1 del ranking Atp e mai vincitore allo Shanghai Master, e Roger Federer, ancora a caccia della vetta in classifica a 36 anni compiuti, al termine di un 2017 che ha segnato il ritorno ai vertici dei due grandi “vecchi” del tennis mondiale. Attenzione però a due degnissimi sfidanti come Juan Martin Del Potro e Marin Cilic, entrambi già vincitori di Slam in carriera ed entrambi finalisti quest’anno, il croato a Wimbledon contro Federer e l’argentino agli Us Open contro Nadal.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Il torneo Atp Shanghai 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2, che manderà in onda i match più interessanti della giornata: giunti ormai alle semifinali, significa naturalmente copertura integrale e in esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento. Il programma odierno potrà essere seguito anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

COSI’ NEI QUARTI DI FINALE

Rafa Nadal e Marin Cilic andranno dunque a comporre la semifinale nella parte alta del tabellone. Ieri ha destato un’ottima impressione il croato, che si è sbarazzato con facilità dell’altro spagnolo Albert Ramos Vinolas per arrivare a incrociare la propria strada con Nadal, il quale invece è stato portato al terzo set dal bulgaro Grigor Dimitrov, ma sulla distanza ha imposto la propria superiorità. Adesso Cilic costituirà un test ancora più impegnativo, anche se il favore del pronostico pende comunque dalla parte di Nadal.

Forse ancora più interessante sarà però la seconda semifinale, perché le carriere di Federer e Del Potro ci parlano di partite entusiasmanti ogni volta che lo svizzero e l’argentino si sono incrociati. Ieri Federer non ha avuto particolari problemi a sbarazzarsi del francese Richard Gasquet, mentre Del Potro è dovuto arrivare al terzo set per avere la meglio sul serbo Viktor Troicki, comunque infine piegato con pieno merito. Insomma, sono arrivati alle semifinali quelli che in questo momento sono i migliori tennisti in circolazione - al netto delle assenze altrui. Ci attendono dunque due semifinali decisamente intriganti per un sabato all’insegna del grande tennis.

