Bisceglie Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Bisceglie-Rende, diretta dal signor Gualtieri di Asti, sabato 14 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà un faccia a faccia tra neopromosse nella nona giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Sfida interessante tra due squadre che hanno dimostrato di poter essere delle vere e proprie outsider nel quadro del girone C del campionato di terza serie. Finora undici punti per il Bisceglie e dieci per il Rende in sette partite disputate, segno di come le previsioni che segnalavano i due club come due 'cenerentole' non erano molto messe a fuoco. Soprattutto i calabresi, ammessi in extremis in campionato, sembravano poter avere problemi di assestamento al momento del salto di qualità.

E' arrivata la vittoria nel derby contro il Catanzaro che è stata la terza in questo avvio di campionato, e che ha regalato entusiasmo ai tifosi dopo un periodo segnato da un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite. Il Bisceglie invece dopo aver battuto in casa la Juve Stabia ha ottenuto un punto molto prezioso in casa contro l'Akragas, con un gol di Jovanovic nel finale che ha evitato la sconfitta in Sicilia. I nerazzurri sembrano aver trovato una buona continuità, da confermare però in partite come quella contro il Rende, contro altre squadre che mirano essenzialmente alla salvezza come i pugliesi.

La partita Bisceglie Rende sarà trasmessa in diretta tv su TeleNorba visibile sul digitale terrestre in chiaro in Puglia. Altrimenti, la partita sarà visibile dagli abbonati al portale o da chi acquisterà l'evento singolo in diretta streaming video via internet sul sito sportube.tv.

Le probabili formazioni del match: Bisceglie in campo con Crispino estemo difensore alle spalle del croato Jurkic e Petta, impiegati come difensori centrali nella difesa a quattro con Migliavacca esterno laterale di destra e il francese Giron esterno laterale di sinistra. Il montenegrino Toskic, il brasiliano Dentello Azzi e il croato Boljat saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il paraguaiano Lugo Martinez, l'altro croato Delic e Gabrielloni. Risponderà il Rende con Forte in porta e una difesa a tre orfana di Porcaro, squalificato poiché espulso nel match contro il Catanzaro, con Pambianchi, Sanzone e Marchio schierati titolari. Il marocchino Laaribi sarà il perno di centrocampo affiancato da Boscaglia e Franco, mentre Viteritti presidierà la corsia laterale di destra e il francese Blaze la corsia laterale di sinistra. In attacco sarà confermata la coppia offensiva composta da Vivacqua e dall'argentino Actis Goretta.

I moduli a confronto saranno il 4-3-3 del tecnico del Bisceglie, Zavettieri, ed il 3-5-2 dell'allenatore del Rende, Trocini. Tra le due squadre non ci sono precedenti recenti, essendo state le due formazioni impegnate negli ultimi anni in campionato dilettantistici a livello regionali, con le squadre pugliesi e calabresi dunque spesso separate, inserite in gironi diversi.

I bookmaker vedono il Bisceglie favorito in maniera abbastanza netta, nonostante l'entusiasmo del Rende dopo la vittoria nel derby calabrese contro il Catanzaro. Successo interno quotato 2.05 da Betclic, mentre William Hill propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica per 4.00 quanto investito sul successo esterno. L'under 2.5 viene quotato 2.25 da Paddy Power, mentre Bet365 offre a 1.62 la quota relativa al successo esterno dei calabresi.

