Brescia-Novara/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia-Novara: qui Stefano Minelli, 23 anni, portiere del Brescia (LAPRESSE)

Brescia-Novara, diretta dall'arbitro Piccinini, si gioca sabato 14 ottobre allo stadio Mario Rigamonti, ed è valida per la nona giornata del campionato di Serie B 2017-2018: fischio d’inizio in programma alle ore 15:00. Di fronte il Brescia di mister Pasquale Marino, appena nominato al posto di Roberto Boscaglia, e il Novara allenato da Eugenio Corini, che da giocatore è cresciuto proprio nel vivaio delle Rondinelle (è nato a Bagnolo Melle nella provincia bresciana); le due squadre sono appaiate in classifica a quota 10 punti. Prossimo turno (10°): il Brescia sarà protagonista a Cremona nell’anticipo di venerdì 20 ottobre (ore 19:00), mentre il Novara scenderà in campo sabato 21 al Barbera di Palermo (ore 15:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Brescia-Novara sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD, il numero 254: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408796. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi.

LA SITUAZIONE

Il Brescia cerca il ritorno al successo in casa dove finora non ha mai perso, ottenendo 1 vittoria e 3 pareggi. Nell’ultimo turno le Rondinelle sono state sconfitte nettamente sul campo della Virtus Entella: la formazione di Chiavari, già reduce da 3 risultati utili di fila, ha aperto le marcature al 29’ minuto di gioco grazie a De Luca, che ha colpito in rete di testa sul cross di Eramo; nella ripresa il Brescia è calato fisicamente e i liguri ne hanno approfittato, raddoppiando al 68’ con Brivio (su calcio di punizione) e chiudendo il match 20 minuti più tardi con La Mantia. Brescia che ha così visto interrompersi a 6 la serie di partite senza sconfitta: il ko precedente risaliva al turno d’apertura in cui i ragazzi di Boscaglia erano caduti ad Avellino (2-1). Nonostante la situazione di classifica non così negativa, il nuovo (da agosto) presidente Massimo Cellino ha optato per una svolta decisa esonerando l'allenatore siciliano: al suo posto ecco Pasquale Marino, tecnico di provata esperienza che l'anno scorso, con il Frosinone, raggiunse le semifinali dei playoff; la società spera in questo modo di produrre una scossa che possa rinnovare anche le ambizioni a lungo termine delle Rondinelle. Il Novara di Corini ha raccolto gli stessi punti, 10, ed è imbattuto da due turni. Nelle ultime 2 settimane i piemontesi hanno pareggiato a Foggia, acciuffando il 2-2 ad un manciata di minuti dal termine, e poi piegato in casa il più quotato Frosinone. Il match contro i Ciociari ha visto il Novara sfoderare un’ottima prestazione, forse la migliore in questo primo scorcio stagionale: dal cilindro del destino è emerso un protagonista a sorpresa, il giovane attaccante belga Moutir Chajia che dopo l’intervallo ha preso il posto dell’infortunato Gianluca Sansone, e dopo appena 6 minuti ha potuto esultare per la sua prima rete trai professionisti. Al 66’ l’autorete dell’esterno frusinate Seghetto ha accresciuto il vantaggio novarese, che il Frosinone è riuscito solamente a dimezzare con il gol di Soddimo nei minuti finali (87’). Mister Corini spera che questo successo di prestigio possa aiutare la squadra ad acquisire continuità di prestazioni e risultati, di modo da tenere a distanza di sicurezza la zona calda; oltretutto la classifica ancora molto corta, con tutte le 22 squadre concentrate in 7 punti prima di questa giornata, consente a tante formazioni di poter pensare anche alla zona playoff in caso di filotto positivo.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA NOVARA

Nella sfida interna contro il Novara, il nuovo allenatore del Brescia Marino spera di recuperare il leader offensivo Andrea Caracciolo: l’Airone ha saltato le ultime due partite ma dovrebbe stringere i denti per esserci. Il 4-3-3 di partenza dovrebbe vedere Minelli in porta, Somma e Gastaldello a protezione dell'area, Cancellotti terzino a destra e Longhi a sinistra; in cabina di regia il guineano Machin, mezzali Bisoli e Martinelli e nel tridente offensivo Alexis Ferrante, Caracciolo e Furlan. Il Novara deve fare a meno di Gianluca Sansone, finito ko contro il Frosinone (lesione alla coscia sinistra, per lui 3 settimane di stop) e di Riccardo Maniero: anche per il centravanti problemi alla gamba sinistra e in particolare al soleo (infiammazione), in questo secondo caso i tempi di recupero sono stimati in 5 settimane. Mister Corini dovrebbe proporre un 4-3-3 con Chajia e Di Mariano attaccanti esterni e Macheda punta centrale; a centrocampo previsti Moscati, Orlandi e Sciaudone, mentre in difesa dovrebbero giocare il serbo Golubovic a destra, Calderoni a sinistra e la coppia Mantovani-Chiosa davanti al portiere Montipò.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse assegnano i favori del pronostico al Brescia, che come detto non ha ancora perso al Rigamonti in questo torneo. snai.it propone il segno 1 per la vittoria delle Rondinelle a quota 2,50, poi il segno X per il pareggio a 2,95 e il segno 2 per il successo esterno del Novara a 3,05. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,73), Over (2,00), Gol (1,70) e NoGol (2,05).

