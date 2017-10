Calciomercato Inter/ News, Pastore sogno difficilmente realizzabile (Ultime notizie)

Luciano Spalletti, allenatore Inter - LaPresse

Pastore-Inter, ci risiamo. Altre voci di calciomercato. In queste ultime ore, il nome dell'argentino è stato nuovamente accostato al club nerazzurro, con Sabatini che sogna un grande colpo di calciomercato per gennaio. L'ex Palermo è oggetto dei desideri meneghini, ma non sarà semplice strapparlo al Paris Saint-Germain. Nonostante la rosa del club francese sia decesiamente affollata, il patron Nasser Al Khelaifi stravede per il giocatore e vorrebbe che restasse in organico, togliendolo quindi dal mercato. La pista Pastore sembra difficillmente realizzabile per l'Inter, senza contare le insidie della concorrenza. Come sottolineato da calciomercato.com, al momento non esiste alcuna trattativa per l'argentino ma che l'Inter sia interessata non è un mistero e nelle prossime settimane non sono da escludere novità. I tifosi ci sperano, oltretutto l'ex Palermo non disdegnerebbe l'idea di ricominciare da zero in Italia.

© Riproduzione Riservata.