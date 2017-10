Calciomercato Milan/ News, Sabatini: "Squadra costruita male" (Ultime notizie)

Montella, lapresse

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini di Premium Sport è intervenuto ai microfoni di Tutto Mercato Web per parlare di Milan e fare un bilancio sul calciomercato estivo.. L'inizio di stagione poco convincente della squadra di Montella sarebbe da attribuire per molti appunto alle mosse di calciomercato. E' questa l'idea di Sabatini, che ha sottolineato quelli che a suo avviso siano i problemi del club meneghino: "Al di là della differenza tattica, dei valori e della tecnica, questa squadra non è stata costruita bene in estate -ha dichiarato - Al momento è poco gruppo. Vedo tanti conoscenti e pochi amici". Mister Montella, al centro delle polemiche per il deludente rendimento in campionato, è esente da colpo per Sabatini: "Mi è sembrato che lui fosse piuttosto esterno alle decisioni di mercato che, invece, passavano fortemente da Mirabelli. Le parole di Berlusconi su Brocchi e Montolivo erano forse impopolari ma certamente sagge. Se rivoluzioni una squadra, devi essere preparato alle difficoltà che ne conseguono”.

