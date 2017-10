Campionato volley femminile Serie A1/ Il punto di Maurizia Cacciatori sulla stagione 2017-2018 (esclusiva)

Campionato di volley femminile A1 (LaPresse)

Inizia oggi 14 ottobre la stagione 2017-2018 del campionato di volley femminile A1, la massima espressione in Italia di questo sport tanto amato e seguito. Dodici le squadre pronte a darsi battaglia per conseguire il 72^ scudetto: tante le riconferme dalla precedente stagione, con Conegliano e Casalmaggiore, oltre a Novara (campionessa d’Italia in carica) e Bergamo pronte a scendere in campo, oltre a tre new entry. Le novità della stagione 2017-2018 di A1 sono la Filottrano Pallavolo (promossa dal campionato di serie A2) oltre che la Volley Pesaro (vincitrice dei play off promozione) e la Sab Legnano, ripescata dopo la mancata iscrizione al campionato della Neruda Volley che ha invece preferito rinunciare al diritto e ripartire dalla serie B1. La corsa allo scudetto si annuncia poi più aperta che mai, con tante protagoniste impazienti di mettersi in luce anche in vista del prossimo Mondiale che si svolgerà nel settembre 2018 in Giappone. Per presentare il campionato italiano 2017-2018 di A1 abbiamo sentito la ex giocatrice e grande campionessa Maurizia Cacciatori: eccola in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pensa che Novara potrà ripetere lo scudetto dell'anno scorso dopo essersi sbloccata finalmente? Certamente vincere lo scudetto ha aiutato molto Novara e quindi l'ha sbloccata anche psicologicamente. Una cosa che potrebbe aiutarla anche questa stagione. Oltretutto la formazione piemontese si è rinforzata con una giocatrice come la Egonu. Questa cosa la mette tra le favorite per la conquista del titolo, dove in ogni caso saranno diverse le pretendenti alla vittoria dello scudetto.

Quali saranno le altre squadre che potranno puntare al titolo? Ci saranno Conegliano, Monza, Casalmaggiore, Modena che ha sempre giocato un'ottima pallavolo. Dovrebbero essere queste le squadre con Novara pronte a lottare per lo scudetto, di un campionato che speriamo sia ancora una volta spettacolare e emozionante fino alla fine.

Conegliano e Casalmaggiore sempre al top anche in Europa? Sono squadre che hanno sempre fatto risultati importanti in Europa e che penso possano ripetersi anche questa stagione. Hanno tutte le qualità per poter arrivare in alto.

In particolare Busto Arsizio potrebbe esserci anche lei col suo gruppo di giovani maturate e una Diouf ad alto livello? Credo che la Diouf dopo un anno difficile abbia davanti una stagione importante della sua carriera. Avrà molta responsabilità per condurre in alto Busto, le sue compagne di squadra per poter cercare di puntare a un campionato di alto livello della formazione lombarda.

Quali saranno le ambizioni di Bergamo? A Bergamo ho giocato tanti anni della mia carriera, Bergamo è nel mio cuore. Bergamo una squadra che gioca molto bene anche lei, che è stata rinforzata dalla Malinov. Lei potrebbe veramente aiutare questa squadra a arrivare in alto, cosa peraltro possibile.

Anche Scandicci potrebbe dire la sua? Scandicci è ormai una realtà di questa Toscana del volley, una formazione che ogni anno riesce a disputare campionati molto validi. Proprio di questa regione la Toscana dove questo sport ha una diffusione e una popolarità incredibile.

Sarebbe bello che un giorno Scandicci vincesse lo scudetto? Sarebbe una grande cosa, per questa squadra e per la Toscana quasi la realizzazione di un sogno. Sarebbe veramente bello! In effetti nella massima divisione c'è anche la presenza di un'altra società importante come Firenze. E' la mia regione dove sono nata anch'io, ci sono nate anche altre giocatrici importanti come Francesca Piccinini e Nadia Centoni tanto per citarne solo alcune.

Quali saranno le giocatrici che potranno maggiormente mettersi in evidenza in questo campionato? Penso la Malinov, la stessa Egonu, la Chirichella. Loro dovrebbero fare cose di rilievo questa stagione.

Sono anche alcune promesse della nostra pallavolo. Infatti tra le giocatrici più giovani sono loro che potrebbero imporsi di più.

Tra le neopromosse chi potrebbe fare un campionato interessante? Le squadre neopromosse sono le cenerentole della nostra pallavolo, fanno fatica nel loro primo anno nella massima divisione. Poi però non è così semplice affrontarle, sono delle formazioni noiose, scorbutiche, bisogna sempre stare attenti quando si incontrano.

La Neruda Volley (Sudtirol Bolzano) pur essendosi salvata ha preferito rinunciare e ripartire dalla B1. Un segnale preoccupante per il volley italiano femminile? Purtroppo queste sono cose che succedono nella nostra pallavolo. Quando non è possibile mantenere una squadra ad alto livello è meglio ripartire da categorie inferiori, una scelta magari più ideale.

Una pallavolo italiana che ha pagato l'incontro con l'Olanda agli Europei, sempre una bestia nera per il volley italiano. Sì purtroppo sia a livello maschile che femminile l'Olanda ci ha sempre messo in difficoltà. E' proprio la bestia nera della nostra pallavolo.

Dopo due stagioni di sperimentazione in A1 invece il Club Italia è stato retrocesso in A2: un passo avanti o un passo indietro nel progetto federale? La mia opinione era che magari continuasse a giocare in A1 per fare esperienza, una cosa sempre utile per crescere in tutti i sensi.

Il presidente della Lega Volley Femminile Mauro Fabris ha invitato i club a non iscriversi alle coppe europee nella stagione 2018-2019 in segno di protesta contro le federazioni internazionali chiedendo maggiore cooperazione nello stilare il calendario internazionale, cosa ne pensa? Penso che giocare le coppe sia fondamentale, non si può non partecipare a competizioni internazionali. La cosa migliore sarebbe arrivare a un accordo, un compromesso che tuteli anche le nostre squadre, gli impegni nazionali. Credo che questa cosa potrebbe essere la scelta più giusta.

(Franco Vittadini)

