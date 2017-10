Carpi Cesena/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi Cesena - LaPresse, repertorio

Carpi-Cesena, partita diretta dall’arbitro Pinzani, si gioca sabato 14 ottobre allo stadio Sandro Cabassi, ed è valida per la nona giornata del campionato di Serie B 2017-2018: fischio d’inizio in programma alle ore 15:00. Di fronte il Carpi di mister Antonio Calabro e il Cesena che è da poco tornato ad affidarsi a Fabrizio Castori; sarà un derby emiliano-romagnolo decisamente interessante, considerata anche la particolare situazione in classifica delle due formazioni. Il Carpi è decimo a quota 11 punti, ad appena una lunghezza dalla zona playoff, però è anche vero che ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro giornate e dunque serve invertire la tendenza per non farsi risucchiare verso il basso, visto quanto è corta la classifica.

Per il Cesena invece c’è l’ultimo posto a quota 7 punti, tuttavia proprio le distanze così corte non precludono nulla, persino di sognare in grande qualora Castori riuscisse a dare la scossa. Per ora possiamo dire che l’impatto del nuovo-vecchio allenatore del Cesena è stato ottimo, dal momento che il suo ritorno sulla panchina bianconera è stato bagnato da una vittoria per 1-0 ai danni dello Spezia. Inutile sbilanciarsi in calcoli con una classifica così corta, per adesso l’unica preoccupazione deve essere quella di riuscire a trovare una continuità di risultati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Carpi-Cesena sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 8 HD, il numero 258 della piattaforma satellitare: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408809. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI CESENA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la partita fra Carpi e Cesena. Per i padroni di casa, ci attendiamo che mister Calabro possa scegliere un aggressivo 4-3-3, anche per provare a risolvere la sterilità offensiva che affligge il Carpi. Dunque Colombi in porta; davanti a lui la retroguardia a quattro con Sabbione a destra, Poli e Ligi centrali, Anastasio terzino sinistro; a centrocampo ci attendiamo il terzetto composto da Saric, Giorico e Verna mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere Pasciuti e Belloni ai lati della punta centrale Mbagoku. La replica del Cesena di Castori sarà affidata a un modulo 3-5-2 con Fulignati in porta; ci attendiamo dunque una difesa a tre con Rigione, Cascione e Perticone; la folte mediana vedrà Dalmonte esterno destro, poi Fazzi, Koné perno centrale, Laribi e Mordini sulla fascia sinistra; in attacco invece il tandem titolare dovrebbe essere composto da Gliozzi e Jallow.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse assegnano i favori del pronostico al Carpi, nonostante il trend della squadra di Calabro nelle ultime settimane non sia certamente positivo mentre il Cesena ha mostrato segnali di crescita. In ogni caso, Carpi favorito: andiamo allora a leggere le quote proposte dall’agenzia Snai, che offre il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa a quota 1,95, poi il segno X per il pareggio a 3,05 e il segno 2 per il successo esterno del Cesena a 4,25. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,60), Over (2,20), Gol (1,90) e NoGol (1,80).

