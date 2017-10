Casertana-Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana-Monopoli, LaPresse

Casertana-Monopoli, diretta dal signor Zufferli di Udine, sabato 14 ottobre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida particolarmente interessante, visto il rendimento delle due squadre, nella nona giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Il cambio di allenatore, con il passaggio da Scazzola a D'Angelo, ha regalato il primo sussulto importante alla Casertana, che ha battuto tre a zero il Cosenza nell'anticipo di venerdì scorso grazie alle reti di Alfageme, Galli e Carriero. Una prova d'orgoglio importante per i campani su un campo sempre difficile, in risposta alle tre sconfitte consecutive subite in precedenza contro Akragas, Trapani e Virtus Francavilla.

Dopo aver stupito tutti issandosi in testa alla classifica del girone C nelle giornate iniziali di campionato, il Monopoli di Tangorra ha invece frenato nelle ultime settimane, pareggiando contro l'Andria e perdendo contro il Catania in trasferta, e al ritorno in casa nel posticipo di domenica scorsa pareggiando uno a uno contro il Siracusa. In vantaggio con Paolucci, i Gabbiani si sono fatti raggiungere da un rigore trasformato da Catania a sette minuti dal novantesimo. Un pareggio che ha lasciato da solo il Monopoli al terzo posto in classifica a quota quindici punti, a quattro lunghezze dal Lecce capolista e a un punto dal Catania, che ha disputato però finora una partita in meno rispetto ai comunque sempre sorprendenti biancoverdi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non sarà prevista diretta tv del match Casertana Monopoli, ma solo diretta streaming video via internet, per tutti gli appassionati che avranno sottoscritto uno dei pacchetti di abbonamento per le due squadre o che avranno scelto di acquistare, sul portale sportube.tv, l'evento singolo della partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA MONOPOLI

Le probabili formazioni: la Casertana scenderà in campo con Benassi tra i pali e una difesa a tre con il ceko Polak, Lorenzini e Rainone schierati titolari. Galli sarà l'esterno di fascia destra e Ferrara l'esterno di fascia sinistra a centrocampo, mentre De Rose e Carriero giocheranno come centrali sulla mediana. In avanti, spazio a Turchetta, in posizione di trequartista, alle spalle dell'argentino Alfageme e di Padovan, titolari nel tandem offensivo. Risponderà il Monopoli con Ricci, Bei e Ferrara schierati dal primo minuto nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Bardini. Zona centrale di centrocampo presidiata dal greco Sounas, dall'argentino Scoppa e da Enrico Zampa, mentre Rota avrà il compito di presidiare la fascia destra e Donnarumma sarà invece il laterale mancino. In attacco il tandem Genchi-Paolucci.

LA CHIAVE TATTICA

3-4-1-2 per il tecnico della Casertana, D'Angelo, mentre il mister del Monopoli, Tangorra, andrà avanti con il 3-5-2. L'anno scorso, il 4 settembre 2016, il Monopoli riuscì ad espugnare di misura il campo di Caserta con un gol di Gatto nel finale del primo tempo. I campani hanno invece battuto i Gabbiani per l'ultima volta in casa il 6 dicembre del 2015, quando si imposero con il punteggio di due a uno con le reti di Algageme e Agiyei, con i pugliesi capaci solo di accorciare le distanze nel recupero del secondo tempo grazie ad una rete realizzata da Croce.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono favorita, seppur con equilibrio, la Casertana, con vittoria interna quotata 2.38 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 3.10 la quota relativa all'eventuale pareggio e William Hill moltiplica per 3.00 quanto investito sul successo dei pugliesi. L'under 2.5 viene proposto a una quota di 1.66 da Paddy Power, Bet365 offre a una quota di 2.25 l'over 2.5.

