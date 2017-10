Catanzaro Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Matera, LaPresse

Catanzaro-Matera, diretta dal signor Mei di Pesaro, sabato 14 ottobre 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della nona giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Continua a galleggiare a metà classifica il Catanzaro, reduce da una sconfitta nel derby calabrese contro la matricola Rende, che ha beffato i giallorossi con un gol di Coppola al novantunesimo minuto, quando il pareggio sembrava ormai acquisito. Il mancato risultato a Rende non ha permesso ancora una volta ai catanzaresi di fare un salto di qualità anche a livello di carattere in un campionato che si prospetta complicato. Lo è sicuramente anche per il Matera che dopo una partenza piena di tentennamenti ha centrato però un cambio di passo importante, e si presenta all'appuntamento della trasferta calabrese forte di tre vittorie consecutive.

Dopo aver piegato Paganese e Siracusa, con una rete di Giuseppe Giovinco (ex illustre in casa del Catanzaro) i lucani hanno piegato in casa anche le resistenze del fanalino di coda Fondi, mettendo in cassaforte una vittoria importante e portandosi a tre sole lunghezze dal Catania secondo e a due dal Monopoli terzo in classifica. L'esame di Catanzaro sarà omunque severo, con i padroni di casa che hanno saputo farsi valere nei match in casa, come nell'ultimo impegno interno vinto con l'Akragas, anche se la continuità di rendimento del Matera nell'ultimo mese è stata decisamente superiore.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Un match, quello fra Catanzaro e Matera, che si potrà seguire non in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, sul sito sportube.tv per gli abbonati o per chi acquisterà l'evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO MATERA

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa affronteranno la sfida con Nordi tra i pali, Riggio sull'out difensivo di destra e Zanini sull'out difensivo di sinistra, mentre Sirri e Di Nunzio giocheranno al centro della retroguardia. Il romeno Onescu si muoverà nel terzetto di centrocampo al fianco di Benedetti e Maita, mentre Falcone, Letizia e Puntoriere giocheranno nel tridente offensivo. Il Matera risponderà con lo sloveno Golubovic alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Sernicola, De Franco, Scognamillo e Mattera. Il brasiliano Angelo presidierà l'out di destra a centrocampo con Casoli che sarà invece l'esterno laterale mancino, mentre Urso e Salandria giocheranno come centrali sulla mediana. In attacco confermato Giuseppe Giovinco, a segno nell'ultimo match interno contro il Fondi e decisivo per la conquista dei tre punti, al fianco di Strambelli.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per il Catanzaro di Erra, modulo collaudato mentre Auteri nel Matera ha cambiato le carti in tavola schierando un quasi inedito 4-4-2 nel vittorioso match interno contro il Fondi. L'ultimo precedente in campionato a Catanzaro tra le due squadre, il 5 marzo del 2017, si è risolto con una vittoria per tre a uno dei calabres con una doppietta di Giuseppe Giovinco e un gol di Icardi. L'ultima vittoria del Matera allo stadio Ceravolo risale al primo novembre 2015, uno a zero con rete decisiva di Meola allo scadere del primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono il Catanzaro moderatamente favorito, con successo interno dei calabresi quotato 2.40 da Paddy Power, mentre William Hill offre a 3.10 la quota del pareggio e Bet365 quota 3.25 l'eventuale successo esterno dei lucani. Paddy Power quota 2.15 l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.67 da Bet365.

