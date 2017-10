Cittadella Cremonese/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella Cremonese - LaPresse, repertorio

Cittadella-Cremonese, partita diretta dall’arbitro Minelli, si gioca sabato 14 ottobre allo stadio Piercesare Tombolato, ed è valida per la nona giornata del campionato di Serie B 2017-2018: fischio d’inizio in programma alle ore 15:00. Di fronte il Cittadella di mister Roberto Venturato e la Cremonese che è allenata da Attilio Tesser; ci attendiamo una partita stuzzicante, m anche perché la classifica è talmente corta che in questo momento tutto è possibile per le 22 squadre del campionato cadetto. Un paio di vittorie e si può sognare in grande, ma se il filetto fosse negativo ecco che si farebbe molto presto a scivolare nei bassifondi. Per il momento comunque il bilancio è positivo sia per il Cittadella sia per la Cremonese, vedremo chi riuscirà a fare un ulteriore passo avanti.

Il Cittadella con 13 punti è in piena zona playoff, per quanto questo sia un concetto relativo vista la compattezza della graduatoria di Serie B: in ogni caso, ancora una volta i veneti sono partiti bene e dunque stanno ponendo le basi come minimo per una tranquilla salvezza, che in Serie B per una realtà piccola come il Cittadella deve essere l’obiettivo fondamentale. Se poi il cammino continuasse così bene, si potrebbe anche pensare a sognare più in grande, come d’altronde è già riuscito nel recente passato. La Cremonese invece è tornata quest’anno in Serie B dopo un’assenza troppo lunga: per i grigiorossi naturalmente l’obiettivo è quello di consolidarsi nella categoria. L’inizio è positivo grazie ai 10 punti già conquistati dai lombardi, anche se dobbiamo ripeterci ancora una volta osservando che tutto è in bilico in questa Serie B più equilibrata del solito. Ecco perché per la squadra di Tesser uscire da un campo difficile come il Tombolato con un risultato utile sarebbe davvero prezioso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Cittadella Cremonese sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 6 HD, il numero 256 della piattaforma satellitare: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408810. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CREMONESE

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni per il match del Tombolato, ecco che Roberto Venturato dovrebbe schierare il suo Cittadella secondo il modulo 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali, protetto dalla retroguardia a quattro con Salvi terzino destro, Adorni e Pelagatti centrali, Pezzi sulla corsia mancina; a centrocampo Pasa, Iori come perno centrale e Settembrini; in attacco Schenetti agirà nei panni del trequartista alle spalle di Kouame e Litteri. Quanto alla Cremonese, ci attendiamo da parte di mister Tesser il modulo 4-3-1-2: D’Avino in porta; davanti a lui la difesa composta da Almici a destra, centrali Canini e Claiton, Renzetti come terzino sinistro; in mezzo al campo il terzetto composto da Cavion, Arini e Pesce; Piccolo sarà il trequartista alle spalle del tandem d’attacco, composto da Mokulu e Paulinho.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse assegnano i favori del pronostico al Cittadella, forte del fattore campo e anche di tre punti in più in classifica rispetto alla Cremonese, che dunque dovrà cercare di ribaltare le previsioni che sono avverse ai grigiorossi. Andiamo allora a leggere le quote proposte dall’agenzia Snai, che offre il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa del Cittadella a quota 2,15, poi il segno X per il pareggio a 3,25 e il segno 2 per il successo esterno della Cremonese a 3,45, dunque un’ipotesi comunque credibile. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,83), Over (1,87), Gol (1,67) e NoGol (2,10).

