Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: Dybala vs Immobile, Dzeko vs Mertens. Che sabato! (8^ giornata)

Paulo Dybala, leader della classifica marcatori di Serie A (Foto LaPresse)

Giunti all’ottava giornata della Serie A 2017-2018, dobbiamo ovviamente dare uno sguardo alla classifica marcatori: i due anticipi che si giocano sabato 14 ottobre sono da questo punto di vista succosissimi, perchè in campo troviamo i primi quattro capocannonieri del campionato. Paulo Dybala (10), Ciro Immobile (9), Edin Dzezko e Dries Mertens (7) sono tutti in campo oggi: le sfide dirette sono tra il primo e il secondo e tra il terzo e il quarto, e dunque già con gli anticipi potremmo avere una sostanziale modifica all’assetto della classifica marcatori. Alle spalle di questo poker di bomber, Mauro Icardi a quota 6 ma con un gol che gli manca da due partite; l’argentino non segna su azione da quattro gare, ma domenica sera c’è il derby e dunque Maurito sogna di ritrovare la rete dando anche i tre punti all’Inter nella stracittadina. Poi due calciatori a quota 4, ovvero Fabio Quagliarella e José Callejon: lo spagnolo in particolare sta confermando che, oltre alla straordinaria utilità tattica per il Napoli, è in grado di arrivare in doppia cifra di reti e al momento è il secondo miglior marcatore della sua squadra. Tanti invece i giocatori a quota 3 reti.

I BIG IN RITARDO

Tra questi, soprattutto Andrea Belotti e Gonzalo Higuain: i due lo scorso anno sono riusciti a scollinare oltre i 20 gol e anche in questa stagione erano attesi a un campionato di vertice tra i bomber. La realtà sta dicendo altro: il Gallo al momento è sì il miglior marcatore del Torino, ma a pari merito con Adem Ljajic in una squadra che sta distribuendo piuttosto bene le sue reti e che dunque non ha un giocatore che si elevi sugli altri. Higuain invece paga più che altro l’esplosione di Dybala: la Joya ha monopolizzato l’attacco della Juventus e il Pipita ha dato la sensazione di “subire” psicologicamente il compagno di squadra. Tuttavia ha segnato a Bergamo prima della sosta, e non è stato convocato contro l’Argentina: anche per lui questa potrebbe essere la giornata buona per scalare la classifica marcatori della Serie A. Se vogliamo, in ritardo troviamo anche Giovanni Simeone: il Cholito era molto atteso dopo l’ottima stagione nel Genoa e il passaggio alla Fiorentina, ma per il momento ha segnato solo due volte. Curiosamente sempre a Verona, e nella stessa porta ma in due diverse partite.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Paulo Dybala (Juventus) 10

Ciro Immobile (Lazio) 9

Edin Dzeko (Roma), Dries Mertens (Napoli) 7

Mauro Icardi (Inter) 6

Fabio Quagliarella (Sampdoria), José Callejon (Napoli) 4

Luis Alberto (Lazio), Andrea Belotti (Torino), Alejandro Gomez (Atalanta), Gonzalo Higuain (Juventus), Adem Ljajic (Torino), Ivan Perisic (Inter), Cyril Thereau (Udinese/Fiorentina) 3

© Riproduzione Riservata.