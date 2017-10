Digione PSG/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato

Diretta Digione Psg: Neymar, attaccante PSG - LaPresse

Digione Psg si gioca questo pomeriggio alle ore 17.00. Dopo la pausa per le gare di qualificazioni ai Mondiali delle varie nazionali, torna il campionato francese. La Ligue 1 sta attirando moltissimi curiosi in questa stagione, grazie allo sbarco estivo di Neymar al Paris Saint Germain, l’uomo già entrato nei record dei trasferimenti. Il verdeoro non ha fino ad ora deluso le attese a suon di gol e di prestazioni ad altissimo livello. Questa sera il PSG sarà impegnato sul campo del Digione, allo stadio Gaston-Gerard, per la nona giornata del torneo transalpino. Capitolini sempre in vetta alla classifica, con ventidue punti conquistati grazie a sette vittorie e un solo pareggio, a tre lunghezze di distanza dal Monaco che insegue a 19. Digione che invece occupa le retrovie della classifica ad appena quota 6, con una sola vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte: si prevede quindi una sfida decisamente ardua per la compagine allenata da Olivier Dall’Oglio.

QUOTE E DIRETTA STREAMING E TV

Per pronostica la sfida di questa sera fra Digione e PSG ci affidiamo alle quote fornite dall’agenzia di scommesse italiana, Snai. Ovviamente i parigini sono i grandi favoriti, con la quota per il 2 pari a 1.11, contro invece il successo della squadra di casa che paga 22 volte la nostra puntata, una vittoria quindi clamorosa. Il pari, invece, è dato a 9.00. La sfida Digione e PSG sarà visibile in diretta tv, esclusivamente per gli abbonati a Mediaset Premium, sul canale Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. Vi ricordiamo infine la possibilità di vedere la partita in diretta streaming grazie all’applicazione Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI DIGIONE PSG

Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della partita di oggi fra il Digione e il Paris Saint Germain, cominciando dai padroni di casa. Buone nuove per la formazione in rosso, visto che non vi sono calciatori assenti per l’appuntamento di questa sera, ad eccezione di due soli componenti, leggasi il centrale di difesa Yambere, squalificato dopo l'espulsione durante la sfida con lo Strasburgo, e Lautoa, fermo ai box per infortunio. Dijon che dovrebbe disporsi in campo con un offensivo 4-3-3 con il capitano Reynet a curare la porta come al solito, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Chafik sulla corsia di destra, con il giovane talento Rosier sulla fascia mancina, e in mezzo la coppia di centrali composta da Djilobodji e da Adam Lang. A centrocampo, invece, cabina di regia affidata ai piedi di Marlé, Xeka interno di destra, e Amalfitano a sinistra. Infine i tre terminali offensivi, a cominciare dalla punta centrale Jeannot, con Said largo a destra, e Sliti sulla fascia mancina.

Andiamo quindi a vedere le formazioni del PSG, che deve far fronte ad una serie di assenti importanti. Non ci saranno infatti per infortuni vari Draxler, Verratti, Thiago Motta, Kurzawa e capitan Thiago Silva. Ha invece recuperato Javier Pastore, che torna arruolabile proprio per la sfida odierna. Unai Emery dovrebbe disporre la squadra con il suo classico 4-2-3-1 con Edinson Cavani terminale offensivo, spalleggiato dal trio delle meraviglie formato da Mbappè a destra, con Neymar a sinistra e in mezzo dovrebbe disporsi proprio il Flaco, o eventualmente Di Maria adattato. A centrocampo, invece, linea mediana composta dal nazionale francese Rabiot con la novità Nkunku, giovane di appena 19 anni. Infine la difesa, con Meunier a destra, Berchiche a sinistra e in mezzo la coppia di centrali composta da Kimpembe e Marquinhos.

© Riproduzione Riservata.