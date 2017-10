Diretta/ Juventus-Lazio streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Juventus Lazio, LaPresse

Juventus-Lazio, diretta dall'arbitro Mazzoleni della sezione di Bergamo, è in programma all'Allianz Stadium di Torino sabato 14 ottobre 2017 alle ore 18.00. Si tratta di un succosissimo antipasto che precede gli altri big match dell'ottava giornata di Serie A 2017-2018. Bianconeri costretti a inseguire dopo il pari esterno a Bergamo contro l'Atalanta: adesso i campioni d'Italia si trovano a -2 dal Napoli capolista, unica squadra a punteggio pieno dopo le prime 7 giornate. Gli uomini di Allegri intendono tornare alla vittoria tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, inoltre la Vecchia Signora vuole riprendersi la rivincita con la Lazio che lo scorso 13 agosto si aggiudicò la Supercoppa italiana battendo in extremis per 3 a 2 proprio la Juventus, una sconfitta che brucia ancora in quel di Vinovo dove hanno l'obiettivo primario di riscattarla. Si è rivelato meno serio del previsto l'infortunio patito da Mandzukic in nazionale, probabilmente il croato partirà dalla panchina e verrà impiegato da Allegri a gara in corso se avesse bisogno di lui, inoltre tornano a disposizione Marchisio e Khedira che ovviamente non saranno al 100%, dovrebbe partire nuovamente dal primo minuto Bernardeschi così come Matuidi e Bentancur. Permane inoltre qualche dubbio sulle condizioni di Andrea Barzagli, uscito malconcio dalla gara valida per le qualificazioni a Russia 2018 contro la Macedonia.

A distanza di due mesi i biancocelesti si troveranno nuovamente di fronte la Juventus: lo scorso 13 agosto la squadra di Simone Inzaghi si è tolta la grandissima soddisfazione di battere i pluri-campioni d'Italia nella finale di Supercoppa grazie al gol realizzato da Murgia a pochi secondi dai tempi supplementari, sfatando così quello che negli ultimi anni era diventato un autentico tabù. Adesso il prossimo obiettivo dei capitolini è espugnare l'Allianz Stadium, il vecchio Delle Alpi che da quando è diventato lo stadio di proprietà della Juventus non è mai stato espugnato dalla Lazio che ha ottenuto solamente un pareggio negli ultimi anni. Grazie alla sosta per le nazionali Simone Inzaghi è riuscito a recuperare pienamente De Vrij ma dovrà di nuovo fare a meno di Wallace e Bastos, oltre che di Jordan Lukaku che si è infortunato in ritiro con la nazionale belga.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sarà possibile seguire Juventus-Lazio sia su Sky che su Mediaset Premium che detengono i diritti per trasmettere all'interno del territorio italiano le partite del campionato di Serie A. Sulla piattaforma satellitare bisognerà sintonizzarsi sui canali 206 e 251, pertanto l'incontro sarà visibile in diretta tv solamente ai clienti abbonati al pacchetto Calcio; sul digitale terrestre l'appuntamento è sui canali 370 (in SD) e 380 (in HD) con l'esclusiva delle immagini negli spogliatoi prima del calcio d'inizio. Per la diretta streaming video rimangono le opzioni di Sky Go e Premium Play scaricabili gratuitamente su smartphone e tablet oppure accessibili agli indirizzi http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it.

I PRECEDENTI

Gli ultimi precedenti sorridono certamente alla Juventus che contro la Lazio ha vinto 9 degli ultimi 10 scontri diretti, perdendo l'ultimo che ha messo in palio la Supercoppa italiana. L'ultima vittoria della Lazio a Torino risale al 15 dicembre 2002 quando la squadra capitolina, all'epoca allenata da Roberto Mancini, vinse in rimonta per 2 a 1. Nella storia del campionato italiano il bilancio complessivo in casa dei bianconeri è di 47 vittorie per la Vecchia Signora, 18 pareggi e 8 successi per la Lazio. Da rimarcare come proprio contro i biancocelesti, lo scorso anno, Massimiliano Allegri propose per la prima volta il modulo 4-2-3-1 che gli consentì di schierare contemporaneamente Higuain, Dybala e Mandzukic, cosa impossibile con gli altri moduli.

QUOTE E PRONOSTICO

La Juventus gode dei favori del pronostico, non fosse altro perché i bianconeri in casa sono praticamente imbattibili: l'1 della formazione di Allegri viene dato ad appena 1,55 su WilliamHill, quote più alte per il risultato di parità (4,50 su Bet365) e di vittoria esterna della Lazio (6,25 su Unibet); dunque gli uomini di Simone Inzaghi sono chiamati a una grande impresa anche solamente per strappare un pareggio. Nonostante l'enorme potenziale offensivo di entrambe le compagini su PaddyPower la quota dell'Under (1,78) è più bassa rispetto all'Over (2,00) ma non di molto. Per quanto riguarda il risultato esatto vi segnaliamo la quota molto allettante di 11,50 proposta da Betclic per il 3 a 1 in favore della Vecchia Signora.

