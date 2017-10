Diretta/ Roma Napoli streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Roma-Napoli, LaPresse

Roma-Napoli, diretta dal signor Rocchi di Firenze, è in programma sabato 14 ottobre 2017 alle ore 20.45 e rappresenta uno dei match più importanti non solo dell'ottavo turno di Serie A 2017-2018 ma di tutta la stagione per entrambe le squadre protagoniste. Per la Roma di Di Francesco questa rappresenta senz'ombra di dubbio la prova del nove, la cartina di tornasole di una stagione iniziata con un basso profilo dopo il cambio di allenatore e le partenze di Rudiger, Paredes e Salah. Il KO contro l'Inter sembrava estromettere subito i giallorossi dalla corsa verso il titolo, invece grazie a un mese di settembre perfetto i capitolini si sono avvicinati ai vertici della classifica, dimostrando di saper vincere anche con le grandi (o presunte tali) battendo il Milan al Meazza. Adesso arriva la prova più difficile: affrontare un avversario che in campionato non sembra avere punti deboli e che sempre all'Olimpico, qualche settimana fa, ha asfaltato una squadra come la Lazio che di certo non può essere additata come comprimaria. In caso di risultato positivo (e contro il Napoli attuale anche un pareggio andrebbe celebrato come una vittoria) la Roma si rilancerebbe ulteriormente in chiave Champions League e forse anche qualcosa di più. L'unica nota dolente è rappresentata dalle indisponibilità: sicuramente Di Francesco non potrà fare affidamento su Pellegrini, Defrel e difficilmente vedremo in campo El Shaarawy e Schick.

Il Napoli di Sarri, invece, è a caccia dell'ottava vittoria consecutiva in otto giornate: i partenopei stanno infrangendo record uno dopo l'altro e intendono mantenere una media di gol che sia il più vicina possibile ai 4 a partita. Dall'estate del 2015 a oggi Sarri è riuscito a costruire una macchina perfetta che, al netto di qualche passaggio a vuoto da mettere in preventivo soprattutto i primi tempi, ha sempre saputo mettere in seria difficoltà qualunque squadra abbia incontrato nel proprio cammino. Lorenzo Insigne vorrà sicuramente riscattarsi dopo non aver brillato in maglia azzurra contro Macedonia e Albania, Marek Hamsik sembra in netta ripresa dopo aver faticato parecchio a inizio stagione. A differenza di Di Francesco, Sarri potrà contare su quasi tutta la rosa a eccezione dello sfortunato Milik che rimarrà fermo ancora a lungo, motivo per cui a gennaio Inglese rientrerà dal Chievo dove si trova attualmente in prestito per rimpolpare un reparto offensivo che si è rivelato improvvisamente corto.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Ampia copertura, e non poteva essere altrimenti vista l'enorme posta in palio, per Roma-Napoli: Sky Sport trasmetterà il match in diretta tv sui canali 201, 206 e 251 della piattaforma satellitare, offrendo ai clienti abbonati ai pacchetti Sport e/o Calcio una qualità dell'immagine superiore all'alta definizione tradizionale. Mediaset Premium, invece, manderà in onda l'incontro sui canali 370 e 380 della piattaforma digitale terrestre e avrà la precedenza nelle interviste agli allenatori dopo la fine della gara. Non può mancare per una partita di peso come questa la diretta streaming video con Sky Go e Premium Play che consentiranno di guardarla anche attraverso i dispositivi mobili come smartphone e tablet.

I PRECEDENTI

L'ultima volta che Roma e Napoli si sono incontrate era il 4 marzo 2017, sempre all'Olimpico espugnato dagli uomini di Sarri per 2 a 1, inutile il tentativo di rimonta nel finale da parte dei giallorossi che nel recupero colpirono anche una clamorosa traversa con Perotti. L'ultima vittoria dei capitolini risale al 15 ottobre 2016 quando fecero il colpaccio al San Paolo vincendo per 3 a 1. Il bilancio degli scontri diretti all'Olimpico è di 39 vittorie per la Roma, 30 pareggi e appena 11 successi per il Napoli.

QUOTE E SCOMMESSE

Dalle quote stabilite dai vari bookmaker è evidente come regni l'incertezza: la vittoria interna della Roma viene data a 2,80 su Bwin mentre quella esterna del Napoli è valutata a 2,40 su Bet365; WilliamHill invece propone una vincita pari a 3,60 volte la posta in palio per il risultato di parità. Pochi dubbi, invece, sul fatto che sarà una partita ricca di gol: su PaddyPower l'Over (1,52) è caratterizzato da una quota molto più bassa rispetto all'Under (2,45), del resto la squadra di Sarri è sinonimo di spettacolo e palloni in rete. Su Betclic il risultato esatto di 3-3 viene dato a 28,00 e strizza particolarmente l'occhio agli scommettitori più audaci.

