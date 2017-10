Fondi Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Trapani, LaPresse

Fondi-Trapani, diretta dal signor Curti di Milano, sabato 14 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà un match valido per la nona giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Un solo punto nelle ultime cinque partite disputate dal Fondi in campionato, con i rossoblu che non hanno trovato particolare giovamento dal cambio di allenatore, con Mattei che ha sostituito Giuseppe Giannini. I pontini hanno combattuto anche nell'ultimo match disputato a Matera, ma il gol messo a segno da Giuseppe Giovinco ha dato il successo ai lucani e tenuto a fondo classifica i fondani, a quota due punti e a tre lunghezze dalla coppia delle penultime, composta da Sicula Leonzio e Cosenza.

Ha invece agganciato il quarto posto in classifica il Trapani dopo la brillante vittoria ottenuta in casa contro la Reggina, un tre a zero maturato tutto nella seconda frazione di gioco con le reti di Reginaldo, Evacuo e Fazio. Quattordici punti in sette partite con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite disputate in campionato dai siciliani, uno 'score' di tutto rispetto con una partita in meno rispetto al Lecce capolista. Trovare ulteriore continuità permetterà al Trapani di inserirsi stabilmente nella lotta per la Serie B che è nei programmi del club dopo la rocambolesca retrocessione della passata stagione agonistica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La partita Fondi Trapani non si potrà seguire in diretta tv a livello nazionale, ma nella regione Sicilia il match sarà trasmesso sui canali 87 e 877 del digitale terrestre in chiaro sul canale Ultima TV. Sarà disponibile la diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito sportube.tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Purificato di Fondi scenderanno in campo queste probabili formazioni: Fondi in campo con l'albanese Elezaj a difesa della porta, mentre in difesa, squalificato Ghinassi dopo l'espulsione contro il Matera, giocheranno Tommaselli, Vastola e Maldini. L'esterno laterale di destra sarà Ricciardi, l'esterno laterale di sinistra sarà invece Paparusso, con De Martino e Quaini che si muoveranno invece per vie centrali. Nolé e Corticchia giocheranno in posizione avanzata a sostegno dell'unica punta di ruolo, De Sousa. Risponderà il Trapani con Furlan estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro con schierati dalla fascia destra alla fascia sinistra con Fazio, Silvestri, Pagliarulo e Visconi. Il terzetto titolare di centrocampo sarà formato da Maracchi, Palumbo e il francese Taugourdeau, mentre il tridente offensivo sarà guidato dal brasiliano Reginaldo affiancato da Murano e Marras.

LA CHIAVE TATTICA

Il tecnico del Fondi, Mattei, insisterà tatticamente sul 3-4-2-1 visto contro il Matera, mentre l'allenatore del Trapani, Alessandro Calori, schiererà la squadra con il 4-3-3. Le due squadre non si sono mai affrontate in tempi recenti, col Trapani in Serie B nei recenti passaggi della formazione fondana in terza serie, compreso quello dell'anno scorso il cui i rossoblu hanno ottenuto il loro miglior risultato della storia, partecipando ai play off per la promozione nella serie cadetta.

QUOTE E PRONOSTICO

Col Fondi a... fondo classifica, i bookmaker considerano il Trapani favorito nonostante il fattore campo avverso, con vittoria esterna quotata 1.62 da William Hill, mentre Bet365 alza fino a 6.50 la quota relativa alla vittoria interna e Paddy Power offrirà a 3.70 la quota per il pareggio. L'under 2.5 viene quotato 1.70 da Paddy Power, mentre Bet365 propone a 2.10 la quota relativa all'over 2.5.

