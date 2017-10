Frosinone Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Frosinone-Palermo, LaPresse

Frosinone-Palermo, diretta dal signor La Penna sabato 14 ottobre 2017 alle ore 15.00, sarà il match di cartello della nona giornata d'andata del campionato di Serie B. Match di difficile lettura tra quelle che sono probabilmente le formazioni più attrezzate per il ritorno in Serie A, ma che hanno incontrato non poche difficoltà in questo avvio di stagione. Sembrava essere partito col piede giusto il Frosinone, tanto da lasciar immaginare una possibile fuga in testa alla classifica nelle ultime settimane, quando la squadra avrebbe potuto esordire nella nuovissima casa dello stadio Benito Stirpe, appena completato. Nelle ultime tre partite i ciociari sono invece incappati in due sconfitte esterne contro Perugia e Novara e in un pari senza reti proprio nella prima partita giocata nel nuovo stadio, contro la Cremonese. Soprattutto la sconfitta di Novara è sembrata preoccupante, il tecnico Longo ha parlato di approccio sbagliato e sicuramente il Frosinone dovrà provare a cambiare marcia per realizzare di nuovo il sogno della Serie A, l'anno scorso sfumato di pochissimo.

Il Palermo dopo tanti anni nella massima serie (gli ultimi tre consecutivi) sta provando di nuovo ad adattarsi alla realtà della cadetteria. Le due vittorie consecutive in casa contro Perugia e Pro Vercelli sembravano aver fatto decollare definitivamente la squadra siciliana, invece sono arrivati successivamente due pareggi, sul campo dell'Ascoli e in casa contro il Parma, che hanno di nuovo rallentato la marcia di un Palermo che comunque ora ha agganciato la prima posizione in coabitazione con Empoli e lo stesso Frosinone, a quota quattordici punti. Il problema è che nel giro di due lunghezze nella classifica di Serie B si trovano nove squadre, e l'impressione è che, dopo l'ottava giornata che ha ricompattato in maniera quasi totale la classifica, le due favorite debbano ricominciare da zero la loro corsa verso la massima serie.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv dell'incontro tra Frosinone e Palermo si potrà seguire in esclusiva con un abbonamento Sky, collegandosi sul canale 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD) e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PALERMO

Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone si confronteranno queste probabili formazioni: Frosinone schierato con Ariaudo, lo sloveno Krajnc e Terranova, titolari nella difesa a tre davanti al portiere Bardi. Saranno Sammarco, Gori e Maiello a muoversi per vie centrali a centrocampo, mentre Matteo Ciofani sarà il laterale di destra e Beghetto l'esterno mancino. In attacco, atteso il rientro di Daniel Ciofani al fianco di Ciano. Risponderà il Palermo con il croato Posavec a difesa della porta, mentre lo sloveno Struna e i polacchi Szyminski e Cionek partiranno dal primo minuto nella linea difensiva a tre. Il bulgaro Cochev, l'altro polacco Murawski e il francese Gnahore saranno i centrali sulla mediana, mentre Rispoli sarà l'esterno laterale di destra e lo svizzero Morganella l'esterno laterale di sinistra. Coppia d'attacco tutta macedone, con Trajkovski arretrato come trequartista alle spalle del bomber Nestorovski.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli simili quelli scelti dai due allenatori, con Moreno Longo che schiererà il Frosinone con il 3-5-2 e Bruno Tedino che affronterà la trasferta ciociara con un 3-5-1-1. Negli anni recenti Frosinone e Palermo si sono incrociati solo in un'occasione, nel campionato di Serie A 2015/16. Nel match d'andata in Sicilia, il 12 dicembre 2015, i rosanero si sono imposti vincendo quattro a uno con le reti di Goldaniga, Franco Vazquez, Trajkovski e Gilardino, col Frosinone capace solo di accorciare le distanze con Sammarco. Nel match di ritorno disputato il 24 aprile 2016, Palermo vincente due a zero in quello che fu un decisivo scontro salvezza, con reti di Gilardino e Trajkovski.

QUOTE E SCOMMESSE, PRONOSTICO

Frosinone considerato comunque favorito, nonostante il momento non esaltante, nel match contro il Palermo, con vittoria ciociara quotata 2.10 da Paddy Power, mentre Betclic offre a 3.20 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a 3.80 l'eventuale successo esterno dei siciliani. L'over 2.5 viene quotato 2.0 da Paddy Power, l'under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70 da Bet365.

