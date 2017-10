Infortunio Mertens/ Napoli news, colpo alla spalla per l'attaccante belga: tifosi in ansia

Dries Mertens (Foto: LaPresse)

Tifosi del Napoli in ansia per le condizioni fisiche di Dries Mertens: temono, infatti, per un infortunio. L'attaccante belga è stato infatti vittima di un duro scontro durante l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A contro la Roma. Abile nel destreggiarsi tra le linee giallorosse, il "folletto" partenopeo ha dovuto però fare i conti con un problema alla spalla. Questa ha subito l'impatto nel contrasto per il quale è caduto a terra: immediato l'intervento dei sanitari del Napoli, che si sono subito presi cura di lui. Per fortuna i sostenitori azzurri presenti all'Olimpico hanno potuto tirare dopo qualche minuto un bel sospiro di sollievo: Mertens si è rialzato e dopo l'applicazione dello spray a bordo campo è riuscito a rientrare in campo e a concludere il primo tempo. L'apprensione del Napoli per le condizioni fisiche di Dries Mertens non è legata solo all'importa che ha il giocatore all'interno dello scacchiere di Maurizio Sarri.

IL PRECEDENTE

C'è infatti un precedente che ha fatto preoccupare i tifosi: Dries Mertens è stato già vittima di un problema alla spalla negli ultimi tempi. Un brivido lungo la schiena è sceso ai napoletani quando l'attaccante belga ha riportato una forte contusione nella sfida di Champions League contro il Feyenoord, in occasione del mancato rigore assegnato peraltro al Napoli. Attimi di paura per Maurizio Sarri e lo staff medico azzurro, che ha sottoposto Dries Mertens ad una risonanza magnetica che per fortuna ha dato esito negativo. Il giocatore si è poi allenato senza problemi. Stasera un'altra botta alla spalla, ma fortunatamente anche stavolta non dovrebbe trattarsi di nulla di serio.

