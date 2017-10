Juventus Torino Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus-Torino Primavera, LaPresse

Juventus Torino Primavera sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni della sezione Aia di Lecco; le due squadre scendono in campo oggi, sabato 14 ottobre alle ore 13.00 per dare vita a questa partita, l’anticipo televisivo del sabato per la quinta giornata nel campionato Primavera 1 2017-2018, la grande innovazione di questa stagione con le migliori 16 squadre del panorama giovanile italiano riunite in un girone unico. Si riparte dopo la sosta, che ha riguardato anche il campionato Primavera dal momento che nei giorni scorsi hanno giocato pure le varie Nazionali giovanili. Ripartenza con derby della Mole, un appuntamento naturalmente molto sentito da giocatori e tifosi di Juventus e Torino ad ogni livello: anzi, in Primavera la sfida si annuncia più interessante di quanto possa essere per le prime squadre, visto che in classifica bianconeri e granata sono appaiati a quota 3 punti. C’è a dire il vero poco da festeggiare: significa undicesimo posto, dunque vincere è fondamentale non solo per la supremazia cittadina, ma soprattutto per risalire posizioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Torino Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, appuntamento dunque in chiaro sul canale 60 - mentre gli abbonati al pacchetto satellitare Sky potranno accedervi dal canale 225 della piattaforma. Inoltre è disponibile la diretta streaming video per questa partita, che sarà offerta senza costi aggiuntivi dal sito www.sportitalia.it.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

Potrebbe essere una Juventus abbastanza prudente, imperniata sul modulo 4-5-1, anche se molto dipenderebbe in questo caso dall’atteggiamento di Nicolussi e Di Pardo, gli esterni di centrocampo che in fase d’attacco di fatto darebbero vita ad un 4-3-3 con la punta centrale Kulenovic. Tornando al centrocampo, il perno della mediana è Portanova, mentre la difesa vede una linea difensiva a quattro davanti al portiere Del Favero, con la coppia centrale Zanandrea-Vogliacco, Camera terzino destro e Anzolin sulla corsia di sinistra.

Parlando del Torino bisogna invece fare soprattutto il punto sui tanti giocatori che purtroppo saranno indisponibili: infatti è infortunato il terzino sinistro Valerio, mentre sono fermi per squalifica ben tre giocatori, cioè l’altro difensore Samake, il mediano D’Alena e l’attaccante Kone. Problemi non di poco conto per l’allenatore Federico Coppitelli, di certo non è la situazione ideale per preparare una partita come il derby. Tra le certezze, in difesa la coppia Buongiorno-Ferigra davanti al portiere Coppola, e in attacco la coppia formata da Bianchi e Butic, in un momento però in cui i granata devono fare di necessità virtù.

