Lecce Akragas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Akragas, LaPresse

Lecce-Akragas, diretta dal signor Zanonato di Vicenza, sabato 14 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno la nona giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Le due squadre si sentono ormai già in piena lotta per i loro rispettivi obiettivi. Dopo una partenza poco brillante, segnata dall'addio del tecnico Rizzo, il Lecce con l'avvento del nuovo allenatore, Fabio Liverani, ha cambiato completamente marcia. ottenendo cinque vittorie consecutive rispettivamente contro il Rende, il Catanzaro, il Bisceglie, la Sicula Leonzio e sabato scorso in casa della Juve Stabia. Un rocambolesco tre a due in favore dei giallorossi, in gol con Di Piazza e soprattutto con una doppietta di Caturano dopo il momentaneo pareggio di Crialese.

Lecce al momento primo in classifica con una partita giocata in più rispetto al Catania all'inseguimento a tre punti di distanza. Akragas a quota otto punti dopo l'ultimo pareggio per due a due contro il Bisceglie. Agrigentini due volte in vantaggio con le reti di Salvemini e Parigi, ma i pugliesi a dieci minuti dal novantesimo hanno centrato il pari con Jovanovic. La squadra ha comunque reagito, pur con le difficoltà incontrare nell'ultimo periodo a partire dai match interni da giocare in campo neutro a Siracusa.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non si potrà seguire la partita Lecce Akragas in diretta tv su canali free o pay, ma solo in diretta streaming video via internet per chi si collegherà sul sito sportube.tv, con un abbonamento relativo a una delle due squadre o acquistando il match singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE AKRAGAS

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Via del Mare di Lecce: i giallorossi padroni di casa schiereranno Perucchini in porta, mentre Lepore giocherà sull'out difensivo di destra e Di Matteo sull'out difensivo di sinistra, con Marino e Cosenza impiegati come difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per Armellino, Mancosu e Arrigoni, mentre Pacilli avrà compiti da trequartista, alle spalle di Caturano, decisivo con la sua ultima doppietta, e Di Piazza, anche lui a segno nell'ultima trasferta di Castellammare di Stabia. Risponderà l'Akragas con Vono dietro la difesa a tre composta da Mileto, Pisano e Genny Russo. A centrocampo Carrotta e Leonardo si muoveranno per vie centrali, mentre Scrugli si muoverà sulla fascia destra e Sepe sarà invece l'esterno laterale mancino. Nel tridente offensivo ci sarà spazio per Parigi, Salvemini e Longo.

LA CHIAVE TATTICA

I due tecnici ormai dopo diverse partite hanno le idee chiare sui moduli da utilizzare: 4-3-1-2 con trequartista per il Lecce di Fabio Liverani, 3-4-3 per l'Akragas di Di Napoli, che nelle ultime partite ha cercato una svolta maggiormente offensiva. Il precedente dello scorso anno a Lecce, datato 4 settembre 2016, è terminato con un poker dei salentini con le doppiette di Torromino e Caturano. Il 9 aprile 2016, nella stagione precedente, l'Akragas ha invece fatto risultato con lo zero a zero ottenuto allo stadio Via del Mare. Il 16 dicembre 2015 gli agrigentini vinsero il match disputato nel Salento per la Coppa Italia di Lega Pro, uno a zero con rete di Leonetti.

QUOTE E PRONOSTICI

Lecce nettamente favorito dai bookmaker, anche alla luce della travolgente serie positiva dei salentini. Vittoria interna quotata 1.33 da William Hill, Paddy Power offre a 4.60 la quota per l'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 10.00 quanto investito sul successo esterno dei siciliani. La quote dell'over 2.5 sul match, offerta a 1.80 da Bet365, è leggermente inferiore rispetto a quella dell'under 2.5, quotata al raddoppio da Paddy Power.

© Riproduzione Riservata.