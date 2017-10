Leonzio-Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Juve Stabia, LaPresse

Sicula Leonzio-Juve Stabia, diretta dal signor Paterna di Teramo, sabato 14 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno la nona giornata d'andata del campionato di Serie C, nel girone C. Sia la Sicula Leonzio sia la Juve Stabia arrivano all'appuntamento del loro confronto diretto dopo due sconfitte consecutive: i siciliani sono caduti in due impegni esterni consecutivi, contro il Lecce e contro la Virtus Francavilla. La Juve Stabia ha perso in trasferta contro il Bisceglie per poi cadere in casa, allo stadio Menti di Castellammare di Stabia, contro il Lecce. La Sicula Leonzio è penultima in classifica a quota cinque punti, ma ha iniziato comunque discretamente la sua prima stagione tra i professionisti, dopo la vittoria nel campionato di Serie D della scorsa stagione. Sperava sicuramente di poter vantare ambizioni maggiori la Juve Stabia, che invece con otto punti in sette partite ha iniziato un po' a rilento, e soprattutto si è ritrovata già lontana dalla vetta del girone C.

Sicuramente aver affrontato il Lecce, la squadra più in forma nonché capolista del raggruppamento, ha contribuito nel momento difficile a livello di risultati tra le due squadre. Nonostante questo, la difesa sembra essere il punto debole delle due formazioni nei tempi più recenti, ma anche la ricerca di equilibrio. La Sicula Leonzio però non vince da cinque partite e deve trovare un altro passo per puntare con convinzione la salvezza, mentre la Juve Stabia arrivava all'appuntamento di Bisceglie dopo due vittorie consecutive, e con questo doppio ko ha un po' frenato quella che pareva poter essere una scalata verso le posizioni nobili della classifica. Confronto delicato che potrebbe dunque avere conseguenze per l'allenatore della squadra perdente.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sfida, quella fra Sicula Leonzio e Juve Stabia, che non sarà visibile in diretta tv sui canali free o pay, ma solamente in diretta streaming video via internet, per chi avrà un abbonamento o opererà l'acquisto della singola partita sul sito sportube.tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO JUVE STABIA

Queste le probabili formazioni dell'incontro: la Sicula Leonzio giocherà con Narciso tra i pali, De Rossi, Gianola, Aquilanti e Giuliano titolari nella difesa a quattro, schierati dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. A centrocampo, terzetto titolare composto da Davì, Marano e Cozza, mentre De Felice, Arcidiacono e Gammone andranno a formare il tridente d'attacco. La risposta della Juve Stabia sarà affidata a Branduani in porta, mentre l'argentino Morero giocherà in difesa come centrale al fianco di Allievi, con Dentice che sarà impiegato in posizione di terzino destro e Crialese in posizione di terzino sinistro. A centrocampo ci sarà spazio per il camerunese Matute, per Viola e per Mastalli, mentre i titolari nel tridente offensivo saranno Lisi, Strefezza e Paponi.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 da una parte e dall'altra, moduli speculari per i due tecnici, Rigoli nella Sicula Leonzio e la coppia Caserta-Ferrara nella Juve Stabia. Con l'arrivo della Sicula Leonzio quest'anno tra i professionisti, per la prima volta le due squadre si trovano faccia a faccia in un confronto ufficiale di campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Grande equilibrio nelle valutazioni dei bookmaker, la vittoria interna dei siciliani viene quotata 2.45 da William Hill, mentre Bet365 moltiplica per 3.00 quanto investito sul successo esterno delle Vespe e Paddy Power quota 3.10 l'eventuale pareggio. Under 2.5 quotato 1.70 da Paddy Power, mentre Bet365 quota 2.20 l'under 2.5.

