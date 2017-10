Liverpool Manchester United/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario risultato

Diretta Liverpool Manchester United: Mourinho, allenatore United - LaPresse

Liverpool Manchester United si gioca oggi alle 13.30. Ottavo appuntamento con il campionato inglese, la Premier League 2017-2018, e l’antipasto non poteva che essere dei migliori: il turno verrà infatti inaugurato con il big match fra il Liverpool e il Manchester United. Da una parte i Reds di Jurgen Klopp, ancora alla ricerca di una loro identità dopo un inizio di stagione un po’ altalenante, con dodici punti in sette giornate, di cui tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Dall’altra, invece, il Manchester United di José Mourinho, in vetta a quota 19 (a pari merito con i cugini del City), dopo sei vittorie e un solo pareggio. Liverpool reduce dal pareggio di Newcastle per uno a uno, mentre i Red Devils hanno lasciato la Premier due settimane fa con la roboante vittoria interna per quattro reti a zero ai danni del Crystal Palace. Una sfida tutta da vivere quindi, da gustarsi dal primo al novantesimo, che siamo certi regalerà grande spettacolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra il Liverpool e il Manchester United sarà visibile in diretta tv ma solo ed esclusivamente per gli abbonati a Sky Sport. Vi basterà collegarvi a Sky Sport 3 per godervi il big match dell’Anfield. Vi ricordiamo anche l’applicazione dedicata, Sky Go, per la diretta streaming.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER UNITED

Andiamo quindi a dare uno sguardo alle probabili formazioni della partita fra Liverpool e Manchester United, cominciando dalla line up dei Reds. Iniziamo col dire che non ci sarà Sadio Mane, probabilmente il miglior giocatore della squadra allenata da Jurgen Klopp, che ha subito un infortunio muscolare alla coscia in seguito alla vittoria del Senegal su Capo Verde degli scorsi giorni: il calciatore dovrà stare lontano dai campi da gioco per almeno 6 settimane. Out anche Adam Lallana e Nathaniel Clyne, mentre Coutinho e Firmino vengono dall’impegno con la nazionale brasiliana, e si sono aggregati al resto del gruppo solo nella giornata di giovedì. Ipotizzabile un 4-3-3 con Mignolet fra i pali, retroguardia a quattro composta da Trent sulla destra con Moreno a sinistra, e in mezzo la coppia di centrali composta da Lovren e Matip. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Henderson, con Emre Can interno di destra, e Chamberlain invece schierato a sinistra. Infine il tridente offensivo, con Salah e Coutinho i due esterni, e Firmino prima punta più avanzata.

Passiamo quindi ad analizzare la formazione dello United, che vedrà alcuni assenti, a cominciare da Fellaini, che ha lesionato il legamento del crociato del ginocchio nella sfida fra il Belgio e la Bosnia dello scorso sabato. Out anche Paul Pogba per un problema muscolare alla coscia, e in forse anche la presenza di Michael Carrick, che ha già saltato le ultime due uscite dei Red Devils. Dovrebbe farcela invece Lukaku, mentre dubbi sulla presenza di Phil Jones, infortunatosi con la nazionale inglese. Infine, non ancora indisponibili i due lungodegenti Ibrahimovic e Marcos Rojo. Mourinho dovrebbe disporre i suoi con un solito 4-2-3-1 dove Lukaku sarà il terminale offensivo, spalleggiato da Mata a sinistra, con Rashford a destra e Mkhitaryan in mezzo; linea mediana occupata da Matic ed Herrera, mentre in difesa avremo Valencia a sinistra, con Young a destra, e in mezzo la coppia Smalling-Bailly. Infine il portiere, il solito De Gea.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote, l’agenzia di scommesse Snai evidenzia grande incertezza, visto che sia l’1, la vittoria del Liverpool, quanto il 2, il successo in trasferta dello United, pagano uguali, ovvero, 2.65. Meno pronosticabile il pareggio, con il segno X dato a 3.30.

© Riproduzione Riservata.