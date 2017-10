Novara Busto Arsizio/ Streaming video e diretta Raiplay.tv, orario e risultato live (Serie A1 1^ giornata)

Diretta Novara Busto Arsizio (a Twitter ufficiale)

Novara-Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Sandri La Micela e Gianfranco Piperata, è la partita di volley femminile, in programma oggi sabato 14 ottobre alle ore 20.30 presso il Pala Igor Gorgonzola e valida nella prima giornata del campionato di Serie A1. La stagione 2017-2018 della massima serie pallavolistica femminile inizia senza dubbio con il botto, con in calendario uno degli scontri più intensi e sentiti da parte delle due tifoserie oltre che da tutti gli appassionati. I toni entusiasti sono senza dubbio necessari visto che in terra piemontese scenderanno in campo per il primo impegno ufficiale le Campionesse d’Italia in carica e una delle formazioni che più hanno fatto paura nella precedente stagione, pur vivendo molti momenti di difficoltà sul finale che ne hanno limitato le ambizioni ai play off. La formazione di Marco Mencarelli quest’anno si presenta al campionato con una rosa finalmente a pieno regime e pronta a mettere in difficoltà le novaresi di Barbolini.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Fortunatamente il big match al Pala Igor tra Novara e Busto Arsizio sarà visibile in diretta tv: appuntamento alle ore 20.30 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta video streaming del match tramite il servizio gratuito raiplay.it.

IL DERBY DEL TICINO

Come detto la sfida tra Novara e Busri Arsizio risulta particolarmente sentita, data anche la vicinanza geografica delle due società che ormai da parecchi anni danno vita al cosiddetto Derby del Ticino. Lo storico di questo duello è chiaramente fittissimo ma non dobbiamo dimenticare che stasera le due squadre torneranno una fronte all’altra dopo essersi battute pochi giorni fa nel Memorial Ferrari. In quell’occasione, uno degli ultimi banchi di prova prima dell’avvio ufficiale della stagione 2017-3018 di Serie A1 hanno avuto la meglio le azzurre che sono scese in campo per la prima volta con lo scudetto cucito sulla maglia, ma tale risultato non deve lasciare troppo tranquille le ragazze di Barbolini. Mencarelli e il suo staff infatti hanno studiato un paio per demolire subito le ambizioni avversarie, approfittando del pronto ritorno di Alessia Gennari, che proprio durante il Memorial aveva lasciato il campo per un dolore al ginocchio.

LE AMBIZIONI DELLE DUE SQUADRE

Benché siamo solo alla prima giornata di campionato, come detto il banco di prova è parecchio tosto sia per Novara come per Busto Arsizio: di certo il duello sarà un ottimo momento per testare non solo lo stato di forma fisico e psicologico delle due squadre ma anche per comprendere quali sono le rispettive ambizioni. Novara, ancora galvanizzata della vittoria dello scudetto, vorrà senza dubbio ripetersi sotto al guida del ben noto Massimo Barbolini, di ritorno dalla Turchia e dall’Ezacibasi, con cui ha raccolto non poche soddisfazioni. Dall’altra parte però le farfalle non saranno da meno: Busto ha infatti voglia di rimediare alla stagione scorsa dove ha raccolto solo all’ultimo un posto valido per i play off, a cui si è aggiunta la sconfitta bruciante nella finale della Coppa Cev contro la Dinamo Kazan.

