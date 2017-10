Paganese-Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Francavilla, LaPresse

Paganese-Virtus Francavilla, diretta dal signor Longo di Paola, sabato 14 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà un match che aprirà il programma della nona giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Continua il digiuno di vittorie per la Paganese che non vince ma nelle ultime due partite è riuscita almeno a strappare due pareggi, l'ultimo dei quali sabato scorso in casa dell'Andria, partita terminata a reti bianche. I campani sono quartultimi proprio a braccetto con i pugliesi e si troveranno a confrontarsi contro una Virtus Francavilla in salute, reduce invece da due vittorie consecutive. Dopo il due a zero in casa della Casertana è arrivato il successo interno contro la Sicula Leonzio in extremis: al gol di Saraniti aveva risposto Bollino, ma a tre minuti dal novantesimo Ayina ha regalato tre punti d'oro al Francavilla.

Successo che ha regalato alla Virtus il balzo al quarto posto in classifica, a quattordici punti a sole due lunghezze dal Catania secondo, che ha però disputato una partita in meno rispetto ai pugliesi. Dopo un inizio incerto e l'addio del tecnico Calabro, che era stato l'artefice dei grandi risultati degli ultimi anni per il Francavilla, la gestione D'Agostino sta confermando tra le grandi del girone meridionale di Serie C la Virtus, che sembra in grado di assestarsi in zona play off così come era avvenuto l'anno scorso, nella storica prima stagione tra i professionisti. La Paganese dalla sua deve combattere contro molti avversari, ma la squadra sembra abbastanza coriacea per lottare fino alla fine per la salvezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La partita Paganese Virtus Francavilla non si potrà seguire in diretta tv su canali a pagamento o in chiaro, sarà disponibile per gli utenti abbonati o che acquisteranno il singolo match la diretta streaming video via internet sul portale sportube.tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE FRANCAVILLA

Le probabili formazioni dell'incontro: il senegalese Gomis difenderà la porta alle spalle di una difesa a quattro con Della Corte impiegato in posizione di terzino destro, Picone in posizione di terzino sinistro, Carini e Meroni come difensori centrali. I tre di centrocampo che partiranno dal primo minuto saranno Carcione, Bensaja e Tascone, mentre nel tridente d'attacco i titolari saranno Talamo, Cesaretti e Scarpa. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi in porta alle spalle della difesa a tre composta da Maccarone, Abruzzese e Prestia. A centrocampo giocheranno Folorunsho, Sicurella e Biason, centrali sulla mediana mentre Pino giocherà sulla fascia destra e Agostinone sulla fascia sinistra. Tandem d'attacco composto invece da Madonia e da Saraniti.

LA CHIAVE TATTICA

Il tecnico della Paganese, Favo, schiererà la squadra con il 4-3-3, mentre la Virtus Francavilla giocherà con il 3-5-2 disegnato dall'allenatore D'Agostino. Gli unici precedenti tra le due squadre sono quelli del campionato nella scorsa stagione, con vittoria pugliese in casa il 22 dicembre del 2016 col punteggio di due a zero, con gol di Abate e Pastore. A Pagani, il 5 ottobre 2016, il confronto è terminato uno a uno, vantaggio dei padroni di casa con Zerbo e pari di Albertini a quattro minuti dal novantesimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Match equilibrato secondo le valutazioni dei bookmaker, con vittoria interna quotata 2.50 da William Hill, mentre Paddy Power moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 offre invece a 3.25 la quota relativa al successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati, l'over 2.5 viene quotato 2.25, l'under 2.5 viene invece quotato 1.66 da Paddy Power.

