Pagelle/ Juventus Lazio: i voti della partita (Serie A 2017 2018 8^ giornata - primo tempo)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Juventus Lazio, con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Juventus e Lazio sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. I bianconeri riescono infatti a spezzare l'equilibrio iniziale al 23' quando Douglas Costa mette in rete sulla girata sporca di Khedira ispirata da Asamoah. I padroni di casa cercano poi il raddoppio al 36' con un tiro dalla distanza proprio di Khedira parato in corner da Strakosha. Il portiere laziale rischia grosso invece al 37' quando spara il pallone su Higuain facendogli colpire la traversa ad un passo dalla porta. Gli ospiti si rendono moderatamente pericolosi nel finale di frazione con Immobile al 39' e Luis Alberto al 40'.

PAGELLE JUVENTUS LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO JUVENTUS (PRIMO TEMPO): 6,5 Si porta meritatamente in vantaggio ma concede troppo spazio ad una Lazio sprecona. MIGLIORE JUVENTUS (PRIMO TEMPO): DOUGLAS COSTA 6,5 Voto da condividere con il beniamino di casa Mandzukic, il brasiliano viene contrastato a fatica dagli avversari. PEGGIORE JUVENTUS (PRIMO TEMPO): HIGUAIN 5 Sicuramente sfortunato sulla traversa del 37', si lascia soffiare palla riuscendo però a tirare una volta. VOTO LAZIO (PRIMO TEMPO): 5 I biancocelesti si perdono inspiegabilmente nel costruire la manovra. MIGLIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): LUIS ALBERTO 6,5 Emerge quando chiamato in causa. PEGGIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): LULIC 5 Mette in campo la solita grinta che lo contraddistingue rendendosi però falloso e perdendo diversi palloni.

