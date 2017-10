Pagelle/ Roma Napoli: i voti della partita (Serie A 2017 2018 8^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Napoli (Foto LaPresse)

Termina la prima frazione all'Olimpico con il Napoli in vantaggio per una rete a zero grazie ad Insigne. La squadra di Sarri ha praticamente dominato lasciando pochissime iniziative alla compagine giallorossa. Passiamo ora alla valutazione dei calciatori in campo. Alisson (voto 5,5) incolpevole sul gol sta sbagliando quasi tutti i rilanci. Bruno Peres (voto 5,5) buone alcune iniziative ma nella fase difensiva non brilla. Manolas (voto 6) il difensore greco tiene in piedi la baracca. Juan Jesus (voto 6) partita di sostanza del brasiliano che non lesina interventi duri, non demerita. Kolarov (5,5) ci ha abituato a prestazioni di altro spessore. Pellegrini (voto 6) a centrocampo sta facendo la sua parte, prestazione sufficiente. De Rossi (voto 5) sfortunato sul rimpallo in generale sta brillando davvero poco. Nainggolan (voto 5) dal centrocampista belga ti aspetti sempre giocate importanti, fino ad ora spento. Florenzi (voto 6) sta facendo la sua parte sul fronte d'attacco, lotta. Dzeko (voto 5) il bomber bosniaco riceve pochissimi palloni, appare troppo nervoso. Perotti (voto 6) sta facendo la sua partita, prova l'affondo con coraggio.

Passiamo ora al Napoli. Reina (voto 5,5) va a farfalle su un calcio d'angolo della Roma rischiando di capitolare. Hysaj (voto 6,5) motorino inesauribile, non si ferma mai. Albiol (voto 6,5) grande sicurezza, sbaglia pochissimo. Koulibaly (voto 7) sembra un muro invalicabile, contro di lui non si passa. Ghoulam (voto 6) alcune discese interessanti, la sua prestazione cresce con il passare dei minuti. Allan (voto 6,5) giocatore di quantità e qualità, essenziale. Jorginho (voto 6,5) spende bene il fallo tattico su Florenzi, in generale ottima la prestazione. Hamsik (voto 6,5) il capitano è tornato ai suoi livelli. Callejon (voto 6) in attacco è quello che sta brillando di meno. Mertens (voto 6,5) sta facendo girare la testa alla retroguardia giallorossa. Insigne (voto 7) oltre al gol sta offendo un grandissimo spettacolo in campo.

PAGELLE ROMA NAPOLI: VOTI TOP E FLOP DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 5 - I padroni di casa partono bene per poi spegnersi, troppo poco contro questo Napoli.

MIGLIORE ROMA: PEROTTI 6 - Sta facendo la sua parte in avanti, suoi i cross più pericolosi.

PEGGIORE ROMA: DZEKO 5 - Riceve pochissimi palloni ma sta rischiando seriamente il giallo con interventi stupidi.

VOTO NAPOLI 7 - Padrone del campo, la compagine di Sarri è un meccanismo perfetto.

PEGGIORE NAPOLI: REINA 5,5 - L'uscita a vuoto sul corner poteva costare carissimo.

MIGLIORE NAPOLI: INSIGNE 7 - Prestazione sontuosa di Lorenzo al di là della rete. Sta offrendo spettacolo.

