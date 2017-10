Parma Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Parma-Pescara, LaPresse

Parma-Pescara, diretta dall'arbitro Baroni, sabato 14 ottobre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida tra due squadre blasonate nel ricco quadro della nona giornata d'andata del campionato di Serie B. Parma-Pescara sarà un faccia a faccia tra due squadre ambiziose, che non hanno però ancora trovato la loro dimensione ideale in questo campionato di Serie B. Certo gli emiliani hanno diversi problemi da affrontare dopo due anni di purgatorio tra Serie D e Serie C. Due promozioni consecutive che hanno riconsegnato al calcio che conta una piazza abituata a vincere anche in Europa negli ultimi vent'anni, ma chiaramente ogni salto di categoria si fa sentire. Era successo già l'anno scorso in terza serie, anche quest'anno in B il Parma ha iniziato il suo cammino un po' tra alti e bassi, anche se le ultime tre giornate hanno restituito un po' di ossigeno alla squadra di D'Aversa. Che ha vinto a Venezia e pareggiato, pur facendosi rimontare, in casa contro la Salernitana, prima di strappare un altro punto prezioso domenica scorsa sul campo di un Palermo tra le favorite d'obbligo per il salto nella massima serie nella prossima stagione.

I gialloblu hanno rimontato con Gagliolo il vantaggio rosanero di Lagumina e contro il Pescara cercheranno il ritorno alla vittoria in casa. La squadra di Zeman dopo un inizio sulle montagne russe che spesso il tecnico boemo ha affrontato nella sua vita, ha disputato due partite pareggiando zero a zero a Cremona e vincendo di misura a Carpi senza subire gol. Una rarità che sembrava il preludio a un maggiore equilibrio e ad obiettivi più ambiziosi da perseguire, è arrivata invece la doccia fredda della sconfitta interna contro il Cittadella, domenica nell'ottava giornata, che ha sicuramente gelato gli entusiasmi di una squadra che non riesce a decollare verso le zone alte della classifica, pur restando la graduatoria estremamente corta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Un match, quello tra Parma e Pescara, che sarà possibile seguire in diretta tv con un abbonamento Sky collegandosi al canale 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD) oppure in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA PESCARA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Tardini di Parma. Padroni di casa schierati con Frattali a difesa della porta, mentre Barillà giocherà sull'out difensivo di destra e Gagliolo sull'out difensivo di sinistra, mentre Germoni e Alessandro Lucarelli saranno impiegati come centrali. A centrocampo partiranno dal primo minuto Dezi, Di Gaudio e Scozzarella, mentre il senegalese Baraye completerà il tridente offensivo al fianco di Calaiò e di Mazzocchi. Il Pescara invece partirà con una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Zampano, Bovo, Fornasier e Mazzotta davanti all'estremo difensore Pigliacelli. L'uruguaiano Brugman, il senegalese Coulibaly e il suo connazionale Kanouté giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre nel terzetto offensivo ci sarà spazio per il libico Benali, Del Sole e per Pettinari.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 da una parte e dall'altra, anche se a livello tattico D'Aversa nel Parma punta sicuramente a un maggiore equilibrio rispetto al Pescara di Zdenek Zeman, con il tecnico boemo che dopo un inizio pirotecnico sta assestandosi su livelli più opachi a livello di spettacolo, ma non redditizi a livello di classifica. A causa dei vari saliscendi tra le categorie, Parma e Pescara si sono ritrovate molto poco spesso a giocare nello stesso torneo negli ultimi anni. L'ultimo incrocio risale alla sfida al Tardini del 30 marzo 2013 nel campionato di Serie A, con vittoria gialloblu per tre a zero con reti firmate da Benalouane, Paletta e Amauri. All'andata in Abruzzo fu il Pescara a vincere, il 4 novembre 2012, due a zero con reti di Abbruscato e Weiss.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker vedono il Parma comunque sensibilmente favorito, con vittoria emiliana quotata 2.05 da Bwin, mentre Betclic fissa a 3.50 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre invece a 3.80 la quota per la vittoria degli uomini di Zeman allo stadio Tardini. E quando Zeman è in ballo, l'over 2.5 (quotato 1.66 da Paddy Power) è sempre ritenuto dalle agenzie di scommesse più probabile rispetto all'under 2.5, quotato 2.18 da Unibet.

