Pro Vercelli Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Pro Vercelli-Bari, diretta dal signor Martinelli sabato 14 ottobre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un momento di rilancio importante, arrivate alla disputa della nona giornata d'andata del campionato di Serie B. Sfida estremamente interessante tra due squadre entrambe reduci da un weekend importante. La Pro Vercelli dopo la sconfitta di Palermo, che pure aveva fornito discrete indicazioni sul piano del gioco, non avrebbe di certo immaginato di vincere realizzando dieci gol in due partite e salire a quota otto punti in classifica, dopo che nelle prime sei giornate ne aveva collezionati appena due. La classifica è talmente corta che rende però possibile qualunque scalata a chi riesce a centrare una serie positiva. Ci sono riusciti i piemontesi, e dopo la cinquina al Cesena è arrivata quella clamorosa sul campo del Perugia, contro una delle big della parte iniziale del campionato.

Il secondo tempo giocato tutto in superiorità numerica ha sicuramente aiutato gli uomini di Grassadonia, che dovranno però ora dare continuità a questa fiammata contro un Bari che si è dimostrato durissimo a morire nell'ultimo match interno contro l'Avellino. Allo stadio San Nicola sabato scorso gli irpini si sono portati in vantaggio, in un match che se vinto li avrebbe portati da soli in testa alla classifica. E' arrivata invece la rimonta barese con i gol di Improta e Galano su calcio di rigore, che hanno ribaltato completamente la situazione e permesso a Fabio Grosso di riscattare la sconfitta esterna contro lo Spezia. Il Bari ha comunque vinto tre delle ultime quattro partire disputate in campionato (tutte in casa) ed ora dovrà provare a dare un segnale forte anche in trasferta per provare a inseguire davvero il sogno promozione. Entrambe le formazioni cercheranno dunque una vittoria che potrebbe davvero lanciarle in orbita in questa stagione.

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta tv del match sul satellite sul canale numero 253 (Sky Calcio 3 HD) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it, disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare.

Allo stadio Silvio Piola si affronteranno queste probabili formazioni. I padroni di casa della Pro Vercelli schiereranno Marcone in porta, Berra in posizione di terzino destro e Mammarella in posizione di terzino sinistro nella difesa a quattro con Legati e Bergamelli impiegati come centrali. Terzetto di centrocampo titolare composto da Germano, Vives e Castiglia, mentre il tridente offensivo sarà guidato dal montenegrino Raicevic, affiancato da Bifulco e Firenze. La risposta del Bari sarà invece affidata al portiere Micai alle spalle di Cassani, Morleo e Marrone titolari nella difesa a tre biancorossa. A centrocampo si muoveranno Petriccione, Busellato e il colombiano Tello per vie centrali, con Fiamozzi chiamato a presidiare la fascia destra e Improta schierato come esterno laterale mancino. Il maliano Karamoko Cissé sul fronte d'attacco farà coppia con Galano.

4-3-3 per la Pro Vercelli di Grassadonia, che sembra aver ritrovato equilibrio e convinzione dopo le ultime vittorie in goleada, e 3-5-2 per il Bari di Fabio Grosso, che contro l'Avellino ha fornito una grande risposta sul fronte del carattere. Nello scorso campionato, nel precedente del 1 aprile 2017, la Pro Vercelli ha battuto di misura il Bari con un gol di Emmanuello nel primo tempo. Al 27 ottobre 2015 risale l'ultima vittoria dei pugliesi allo stadio Silvio Piola con gol decisivo di Rada, le due squadre non hanno mai pareggiato da quando, nel 2012, la Pro Vercelli è tornata a giocare nel campionato di Serie B dopo decenni di assenza.

Quote in equilibrio quasi perfetto, considerando il rendimento delle due formazioni, da parte dei bookmaker con vittoria interna quotata 2.88 da Bet365, mentre William Hill offre a una quota lievissimamente più bassa, 2.80, il successo esterno. L'eventuale pareggio viene invece proposto a una quota di 3.05 da Betclic. L'under 2.5 viene quotato 1.62 da Paddy Power, Unibet alza invece fino a 2.28 la quota relativa all'over 2.5.

