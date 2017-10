Probabili formazioni/ Atletico Madrid Barcellona: quote, le ultime novità live (Liga 8^ giornata)

Messi, attaccante Barcellona - LaPresse

Il big match dell’ottava giornata del campionato spagnolo, la Liga 2017-2018, sarà senza dubbio la sfida del Wanda Metropolitano di Madrid: i padroni di casa dell’Atletico se la vedranno con la capolista Barcellona. Una partita che si preannuncia caldissima, visto che di fronte vi saranno due delle squadre più interessanti del calcio iberico: da una parte i padroni di casa guidati da Simeone, vogliosi ovviamente di fare bella figura di fronte ai propri tifosi, dall’altra i catalani, primi in classifica e pronti a fare bottino pieno anche a Madrid. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BARCELLONA

Entriamo quindi nel vivo delle probabili formazioni, partendo dal probabile undici che dovrebbe mandare in campo il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone. I Colchoneros dovrebbero disporsi con una squadra tipo, ad eccezione di qualche piccola assenza. Spazio quindi ad un 4-4-2 con il solito Oblak a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Gimenez nel ruolo di terzino di destra con Niguez a sinistra, mentre in mezzo avremo il solito Godin affiancato da Savic. Niente da fare invece per il terzino sinistro Filipe Luis, infortunato. A centrocampo, linea mediana e cabina di regia affidata ai quattro piedi della coppia Thomas e Gabi, mentre Correa agirà largo a destra, pronto a dare man forte all’attacco, con il solito Koke schierato invece sulla fascia di sinistra. Infine i due davanti, con Griezmann affiancato da Carrasco. Assenti, oltre a Filipe Luis, anche Lucas Hernandez e Augusto Fernandez

Passiamo quindi alle probabili formazioni del tecnico del Barcellona, Valverde. I blaugrana dovrebbero disporsi in campo con lo stesso modulo dell’Atletico di Madrid, il 4-4-2, con davanti la coppia d’attacco formata da Lionel Messi e Luis Suarez. A centrocampo, invece, dovremmo vedere i soliti Busquets e Iniesta schierati in cabina di regia, a fare da filtro fra difesa e attacco, e nel contempo a inventare gioco, mentre Rakitic dovrebbe agire largo a sinistra con Vidal sulla fascia destra. La difesa vedrà Semedo nel ruolo di terzino di destra, con il solito Jordi Alba sulla fascia mancina, mentre in mezzo, al fianco di Pique, sembrerebbe essere in vantaggio su Mascherano il giovane Umtiti. Infine la porta, dove troveremo il titolare Ter Stegen. Out, oltre al lungodegente Dembelè, anche Rafinha e Arda Turan.

QUOTE E SCOMMESSE

Prima di entrare nel vivo delle formazioni diamo uno sguardo veloce alle quote per le scommesse, relative ad Atletico Madrid-Barcellona. Secondo l’agenzia italiana Snai, non esiste una vera e propria favorita nella gara odierna, visto che il successo dei blaugrana, il 2, è quotato 2.50, ma una vittoria dei Colchoneros pagherebbe 2.75 volte la nostra puntata: due quote quindi molto vicine. Meno probabile invece il pareggio, con il segno X che paga 3.35. Infine, nel caso in cui durante l’arco dei novanta minuti venisse segnata almeno una rete, quindi il segno gol, la Snai paga 1.67, contro il 2.05 se il match dovesse terminare a porte inviolate.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Gimenez, Godin, Savic, Niguez; Correa, Gabi, Thomas, Koke; Griezmann, Carrasco. All: Simeone

A disp: Moya, Juanfran, Vrsaljko, Vietto, Gaitan, Gameiro, Torres

Indisponibili: Lucas Hernandez, Filipe Luis Augusto Fernandez

Squalificati: -

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Pique, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Iniesta, Rakitic; Messi, Luis Suarez. All: Valverde

A disp: Cillesen, Roberto, Mascherano, Andre Gomes, Paulinho, Denis Suarez, Deulofeu

Indisponibili: Dembele, Rafinha, Arda Turan

Squalificati: -

